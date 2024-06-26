全球在推縮短每周工時 這個地中海國家卻反其道而行

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經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
希臘將從7月1日起針對部分行業實施每周工時48小時，以解決勞動生產力不足問題。 美聯社
希臘將從7月1日起針對部分行業實施每周工時48小時，以解決勞動生產力不足問題。 美聯社

正當全球國家和企業都在試辦縮短工時之際，有個國家卻推行每周工作六天。7月1日起，希臘部分勞工可能將面臨每周48小時工時。此舉雖然是為了解決失業和人口下滑導致的勞動生產力問題，但也讓許多希臘勞工不僅得超時工作，還沒有額外補貼。

Business Insider報導，這項希臘去年9月通過的改革，將適用於某些民間行業，包括零售、農業和部分服務業，還有提供全天候服務的企業。多增加的工時將比平常多付40%的薪資。

員工可選擇用不同的方式來增加工時：每天多加班兩小時，或每周多上一天八小時的班。除了每天八小時的全職工作外，他們也將被允許擁有另一份一天五小時的工作。

決定接納每周工時48小時的雇主，將必須在實施前的至少24小時通知員工。不允許雇主在此八小時外再要求員工加班。

這項新規遭遇到來自工會和反對團體的抨擊。在去年秋季法案通過的前一天，包括老師、醫生和運輸業員工在內的數千名公部門員工，上街遊行抗議這項改革。

雖然接受這項制度是採自願制的，但反對者表示，這項新法將使每周工作六天變成常態，因為希臘在執行勞動檢查上的過去經驗並不好。

塞薩洛尼基亞里斯多德大學勞動法教授卡薩柯斯說，新法將會變成「劣幣逐良幣」，雇主有權要求員工每周工作六天，但員工無法拒絕。

卡薩柯斯並表示，他擔心這項新法會增加發生工安意外的風險。德國之聲報導，去年希臘共有179名工人死於工安意外，比前年104人增加。

工時 希臘

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