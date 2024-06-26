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通膨持續升溫 澳洲央行跟今年降息說拜拜

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲5月消費者物價指數（CPI）漲至六個月來最高。路透
澳洲5月消費者物價指數（CPI）漲至六個月來最高。路透

澳洲5月通膨遠高於預期，也重啟澳洲央行下一次在8月開會升息的可能性。澳幣聞聲勁揚。

澳洲統計局周三公布數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增4.0%，高於4月的3.6%。經濟專家原估5月CPI上漲3.8%。

報告公布後，澳洲公債殖利率周二大漲，市場所反映澳洲央行8月6日升息的機率升為50%，原以為會在年底前降息的預期心理一掃而空。澳幣兌美元一度升值0.6%至 0.6687。

再過幾天，澳洲政府將大幅調降所得稅，並向每一個家庭發放300澳幣（約200美元）的補貼，用意是在緩和生活成本不斷上漲所帶給家庭的影響。

但經濟學家警告，在通膨根本還得不到控制的情況下，政府如此措施勢必進一步推升澳洲經濟。

VanEck主管 Russel Chesler 說：「澳洲可能是已開發市場中極少數還得升息的國家。還提什麼更長時間維持較高利率？我看是最長時間維持最高利率。」

前澳洲國民銀行經濟學家 Ivan Colhoun說：「需要解答的問題是，升息一次是否足夠？」他說：「隨著7月1日大幅減稅，風險在於一次升息可能不夠…如果是我，我會鎖定8月升息一次，並押注9月或11月會有30%-40%機率會再次升息。」

澳洲 通膨

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