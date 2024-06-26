調查：近三成亞太法人計劃未來一年半加碼投資黃金

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經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
最新調查顯示，愈來愈多亞太機構投資人將黃金視為長期投資的核心資產。路透
最新調查顯示，愈來愈多亞太機構投資人將黃金視為長期投資的核心資產。路透

最新調查顯示，愈來愈多亞太機構投資人黃金視為長期投資的核心資產，未來12-18個月擴大投資黃金的比率高於北美機構投資人，以加強投資組合平衡度與多元化程度，也凸顯亞太投資人對黃金的偏好提高。

道富環球投資管理（SSGA）與世界黃金協會25日公布的調查，是在去年第4季調查全球850家機構顧問與金融服務供應商，包括63位亞太地區機構投資人。

結果顯示，27%的亞太機構投資人打算在未來12-18個月加碼投資黃金，比率高於北美地區的21%，原因包括投資組合多元化、對美元貶值避險等。

道富環球亞太黃金策略師徐志傑表示，亞洲利率較低的環境一直都有益黃金需求，隨著美國延後降息，為了對亞洲貨幣貶值避險，預料這個趨勢將延續。他說，來自中國大陸的強勁需求、各國央行買盤、及對美股高估值和地緣政治的避險需求不斷增加，各種基本面因素支撐金價今年創新高。

根據WGC，今年第1季中國大陸、日本、印度、及台灣等四個經濟體名列全球黃金存底前五大，WGC首席歐亞市場策略師李德（John Reade）指出，這些央行對黃金的強勁需求將持續到下半年，同時家族理財室和高淨值個人對黃金也仍需求殷切。

李德說，亞太投資人比北美投資人更擔心貨幣政策與地緣政治因素，而美股表現比亞股強，也降低美國投資人對投資組合避險的誘因。

調查顯示，在所有機構投資人中，資產組合內的黃金配置占比介於1%~4%，22%投資人的配置比重不到1%，只有8%的配置比率為5%以上。

SSGA預期，在基本情境下，國際金價下半年受到美國降息、美元貶值、避險買盤的支撐，將介於每英兩2,200~2,500美元，多頭情境下將介於2,500~2,700美元。

投資人 避險 黃金

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