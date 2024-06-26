「央行的央行」敦促各國決策當局 須精進能力跟上AI發展腳步

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）表示，各國央行在引領經濟與金融體系轉型時，迫切需要「精進」處理人工智慧（AI）所帶來挑戰與機遇的能力，各國央行應該接受AI帶來的好處，但也強調在設定利率時，不該以科技取代人類。

BIS在25日發布2024年BIS經濟年報的特別章節，是首份討論AI世界快速進步的主要報告，呼籲全球金融當局必須了解，需要跟上生成式AI帶來的創新浪潮。

BIS已在推動數個使用AI的實驗，認為AI可能是許多活動的「局勢翻轉者」，對更廣泛的經濟和金融體系造成「深遠影響」，呼籲各國央行迫切需要精進能力，「最近的證據顯示，AI會直接提高需要認知技能的任務生產力，並以中國大陸螞蟻集團為例，指稱螞蟻集團使用大型語言模型（LLM）協助編寫程式碼，提高生產力55%。

美國聯準會（Fed）已開始了解如何在營運中使用AI，但官員仍審慎推動，現階段不考慮納入於任何政策研究。英國央行今年表示，正使用AI「支持並強化」能力，例如預測經濟成長、銀行業壓力及金融危機。英國金融時報（FT）最近也揭露，歐洲央行（ECB）已開始使用AI加速許多行政作業，包括起草簡報、摘要銀行數據、撰寫軟體程式碼及翻譯文件。

不過，BIS對AI的通膨影響似乎較不確定，認為可能提高勞工生產力，從而抑制通膨，但也可能會提振需求，推升物價。該機構呼籲決策當局須利用AI的龐大力量以即時監控數據，「提高」預測通膨的能力，還能協助偵測洗錢。

BIS在點出各國央行運用AI的好處之餘，也提醒有好幾個潛在風險，包括提供不正確資訊的影響、可能遭駭客攻擊，以及大量金融機構採用同一套演算法可能衝擊金融穩定，「要處理這些新挑戰，各國央行必須升級自身能力，不管是作為見多識廣的觀察者、還是這項科技的使用者。

BIS也表示，AI能取代央行官員的程度有其極限。創新樞紐主管史金絲莉（Cecilia Skingsley）認為，新的AI模型應能降低重蹈覆轍的風險，但這些模型未經測試，可能讓人「產生幻覺」，意味著AI不應成為機器人利率制定者，由於借貸成本在社會中扮演關鍵角色，「我們希望讓由人類負起（判斷）的責任」。