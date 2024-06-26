日圓下一個大痛點在這裡！ 可能觸發日本政府干預

日圓兌美元匯價的下一個大痛點是在本周五（28日），如果再大貶，可能觸發日本政府干預。這一天，美國聯準會偏好的美國通膨指標「個人消費支出（PCE）平減指數」，將公布最新數字。

本周日圓兌美元匯率一直處於危險境地，貶至接近160日圓兌1美元的價位，而且有繼續挫低到今年最低的態勢。這為日本政府帶來需要進場干預的壓力。

日圓兌美元匯率今年以來已經貶值12%，4月到5月間，日本政府曾經干預。本周到目前則僅止於口頭警告。日圓今（26）日早盤變動不大，兌美元匯率在159.75日圓附近。

三菱UFJ信託銀行駐紐約銷售與交易主管Takafumi Onodera說：「即使在周五以前，日圓就貶破160，日本當局至少仍會等候PCE數據出來，再決定是否干預。」他表示，如果最新的PCE報告較預期更強，可能引起更大波動，令日圓向163急貶。因此，日本官員在美東時間周五恐將要進行「匯率檢視」或是干預。

日圓匯價低迷讓日本付出許多代價。政府最近一次的干預，砸了9.8兆日圓（614億美元）；日本的消費者的購買力變弱，企業經營也愈發不易。

日本主管匯率的高階官員、財務省次官神田真人周一（24日）曾經警告，如有必要，日本當局一天24小時都準備好干預外匯市場。他重申，行動與否並沒有鎖定特定的匯率區間。

ATFX Global Markets分析師Nick Twidale也提到，PCE將是個關鍵。已從事日圓交易25年的Twidale說，「在PCE公布之前就干預，就太瘋狂了。他們將避免在PCE數據出來之前有任何行動，美元兌日圓的行情現在就是這麼表現」。

日本與美國利率的龐大差距，始終是日圓匯價疲弱的根本原因，儘管干預過，問題仍難以改善。

花旗集團由Osamu Takashima領導的分析師團隊在最近的報告中寫道：「干預與否的決策，現在要看日圓貶值速度也要看匯率水準這兩個變項，而不是只以其中一個為準。」這代表了，「日本財務省何時、或是在哪個匯價水準將會出手干預，現在幾乎是有著無限可能」。

日本政府決定要不要進場干預日圓匯率，是由財務省決定，然後以日本銀行（央行）做為代理人，買賣貨幣。

花旗的團隊預期，當日圓快速接近162時，日本政府會進場購買日圓。

哪個時間進場也很關鍵。市場人士認為，紐約周五下午接近盤尾時，通常市場流動性較低，如果日本在那時候行動，會產生較大的影響。Pepperstone Group分析師Michael Brown說，在流動性不好時干預，「他們的錢可以砸得更大聲」。

市場預期周五的PCE將顯示通膨進一步降溫，美國今年的降息機會若因而提高，可望為日圓紓解一些壓力。