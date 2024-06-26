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美國億萬富豪今年來報酬率冠居所有資產 是什麼投資策略建功？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博追蹤美國前50大億萬富豪的投資績效發現，今年來和過去三年的總報酬率都擊敗所有資產類別。路透
彭博追蹤美國前50大億萬富豪的投資績效發現，今年來和過去三年的總報酬率都擊敗所有資產類別。路透

彭博追蹤美國前50大億萬富豪的投資績效發現，今年來和過去三年的總報酬率都擊敗所有資產類別，這些富豪到底採用那些投資策略？

彭博美國億萬富豪投資精選指數顯示，美國億萬富豪旗下前50大美國上市企業今年來截至6月24日的總報酬率為26%，約與彭博Galaxy加密貨幣指數漲幅相同，分別高於彭博美國大型股價格報酬指數（B500）的14%、彭博商品指數的4%，也優於彭博固定收益全球整體總報酬指數的下滑2.6%。

過去三年來，這項美國億萬富豪投資指數的總報酬率是49%，高於彭博Galaxy加密貨幣指數的38%。

彭博追蹤的指數發現，這些美國億萬富豪投資的科技股權重從2022年底來，已從21.2%大幅攀升30%，主要持股包括輝達（NVDIA）、博通（Broadcom）、微軟（Microsoft）及Salesforce，同期則減碼醫療保健與金融類股，對成長因子有高曝險，槓桿曝險低。

彭博美國億萬富豪投資精選指數有60%的組成是科技股、通訊及非消費必需品類股，原物料、不動產及能源類股占比不到2%，暗示這些億萬富豪減持溫室氣體排放密度高的產業。

亞馬遜創辦人貝佐斯淨值今年來暴增超過310億美元，取代特斯拉創辦人馬斯克成為全球首富，臉書母公司Meta執行長祖克柏今年來身價增加490億美元，為科技業第三有錢。

報酬率 指數 美國

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