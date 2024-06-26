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越南航空驚爆破產危機 宣告最快7月無力償債

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
越南航空（Vietnam Airlines）傳出面臨最快7月破產的危機。路透
越南航空（Vietnam Airlines）傳出面臨最快7月破產的危機。路透

根據一份聲明，越南國籍航空公司越南航空（Vietnam Airlines）正面臨最快7月破產的危機，如果由政府擔保的貸款還款期限無法獲得展延，那麼越航將進入資不抵債（insolvency）的局面。

根據在越南國民議會網頁上發表的一份聲明，越航陷入「財務危機」，原因是監管核准延宕，導致該公司一直無法完成再融資措施，例如重新調整非核心投資與新股出售。

越南國會的經濟委員會形容越航的情況「迫切」，請求立法機構迅速採取行動。

越航先前從商業銀行取得4兆越南盾（1.57億美元）的低利貸款，並且在2021年獲得央行以零利率提供再融資。

聲明表示，政府建議國會核准三項貸款償還展延至2027年12月31日，讓越航有時間完成整頓。

根據ZNews新聞網站在6月21日報導，越航去年虧損5.6兆越南盾，今年目標是稅後盈餘4.2兆越南盾。越航董事長鄧玉和在24日發出的聲明中表示，公司將聚焦調整資產、資金、投資組合和組織的結構，也會進行公司治理改革，主要目標是減少虧損，在2024年達到收支平衡。

國籍航空 財務 越南

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