快訊

中國掀綠色浪潮影響地緣政治 台灣能源政策何去何從？

LINE免費貼圖6款來了！這款接任務永久免費用 「犬派生活」毛孩超討喜

聯邦快遞獲利展望優於預期 盤後飆漲14％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲14%。歐新社
美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲14%。歐新社

聯邦快遞（FedEx）預測新年度獲利高於分析師預期，並表示將未來一年將買回價值25億美元的自家股票。聯邦快遞盤後股價聞聲大漲14%。

聯邦快遞周二發布新聞稿說，6月1日起2025年會計年度經調整每股獲利將達到20至22美元，其中值超過彭博彙整分析師所估的20.85美元。新年度營收也將低到中個位數百分比成長。

如此業績展望是基於預期美國貨運量和電子商務的需求上升。聯邦快遞高層也表示，紅海海上攻擊造成的運輸干擾，加上海空運運能可能趨緊，都可能會提高聯邦快遞從亞洲空運每件包裹的收入。

聯邦快遞表示正在評估貨運事業（FedEx Freight）在所謂「長期股東價值創造計畫下一階段」的地位，似在暗示考慮出脫這個事業。在法人說明會上，執行長蘇巴拉曼尼恩不願透露相關評估的細節，僅表示「進展順利」。

聯邦快遞的貨運事業處理所謂的零擔（LTT）貨運，也就是將多家企業較小貨物併裝到一部拖車中的貨運。截至5月，這個事業營運近30,000輛車輛，擁有約43,000名員工和390個服務中心。這部門的營業額上季成長2%。

彭博行業研究分析師Lee Klaskow認為，聯邦快遞可能想藉出售來釋放零擔貨運市場的價值。他認為，這些貨運事業價值明顯比包裹和整體市場都高。

蘇巴拉曼尼恩正在整合旗下 Express、Ground 和Service事業，這是對運作數十年之久的雙網絡系統的根本性轉變。由於受到通膨影響，客戶選擇地面而非航空運送，Express事業所受打擊尤深。

不計特別項目，聯邦快遞5月31日止公司第4季獲利成長7.2%至 13.4億美元，每股獲利5.41美元。營業利益率由一年前的8.1%升至8.5%。

美國 通膨

延伸閱讀

AI 出貨爆發…「海轉空」訂單湧現 空運掀漲價潮

海運價可能重返疫情高點

馬來貘「英雄」空運來台猝死 動物園查出死因：熱緊迫

美軍：24小時內 於紅海摧毀3艘「青年運動」船隻

相關新聞

Fed打通膨策略又爆異見 美前財長示警市場對通膨預期過度樂觀

前美國財長桑默斯將矛頭對準聯準會（Fed）遏制通膨的策略，警告市場對通膨下滑的路徑可能「過度樂觀」，不應預期利率會大幅下...

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高、台積電ADR勁揚2.85%

在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。台積電ADR收在每股172.6美元，勁揚2.85%。

輝達股價連續跌三天 彭博：新買家逢低掃貨

輝達（NVIDIA）股價25日早盤漲約3%，然而過去三個交易日累計跌了13%，漲勢仍顯脆弱，投資人持續關注後市發展。彭博...

電動車新創Rivian獲福斯投資50億美元 盤後股價狂飆50％

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）將向美國電動車新創公司Rivian投資多達50億美元，做為雙方股權各半合資公司新...

聖嬰導致乾旱 中美洲3國咖啡出口單月大減26％

國際咖啡組織（OIC）警告，中美洲主要咖啡出口國瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜，咖啡出口量在今年4月下降高達26.3%。主...

「大賣空」投資人力挺Nvidia 認為無需擔憂高價位

電影「大賣空」艾斯曼（Steve Eisman）認為，輝達（Nvidia）連三天大跌超過10%，不是什麼大不了的事情。輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。