聯邦快遞獲利展望優於預期 盤後飆漲14％

聯邦快遞（FedEx）預測新年度獲利高於分析師預期，並表示將未來一年將買回價值25億美元的自家股票。聯邦快遞盤後股價聞聲大漲14%。

聯邦快遞周二發布新聞稿說，6月1日起2025年會計年度經調整每股獲利將達到20至22美元，其中值超過彭博彙整分析師所估的20.85美元。新年度營收也將低到中個位數百分比成長。

如此業績展望是基於預期美國貨運量和電子商務的需求上升。聯邦快遞高層也表示，紅海海上攻擊造成的運輸干擾，加上海空運運能可能趨緊，都可能會提高聯邦快遞從亞洲空運每件包裹的收入。

聯邦快遞表示正在評估貨運事業（FedEx Freight）在所謂「長期股東價值創造計畫下一階段」的地位，似在暗示考慮出脫這個事業。在法人說明會上，執行長蘇巴拉曼尼恩不願透露相關評估的細節，僅表示「進展順利」。

聯邦快遞的貨運事業處理所謂的零擔（LTT）貨運，也就是將多家企業較小貨物併裝到一部拖車中的貨運。截至5月，這個事業營運近30,000輛車輛，擁有約43,000名員工和390個服務中心。這部門的營業額上季成長2%。

彭博行業研究分析師Lee Klaskow認為，聯邦快遞可能想藉出售來釋放零擔貨運市場的價值。他認為，這些貨運事業價值明顯比包裹和整體市場都高。

蘇巴拉曼尼恩正在整合旗下 Express、Ground 和Service事業，這是對運作數十年之久的雙網絡系統的根本性轉變。由於受到通膨影響，客戶選擇地面而非航空運送，Express事業所受打擊尤深。

不計特別項目，聯邦快遞5月31日止公司第4季獲利成長7.2%至 13.4億美元，每股獲利5.41美元。營業利益率由一年前的8.1%升至8.5%。