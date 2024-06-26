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電動車新創Rivian獲福斯投資50億美元 盤後股價狂飆50%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國電動車新創公司Rivian將獲得福斯汽車投資多達50億美元。路透
美國電動車新創公司Rivian將獲得福斯汽車投資多達50億美元。路透

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）將向美國電動車新創公司Rivian投資多達50億美元，做為雙方股權各半合資公司新協議的一環，該合資公司目的是進行軟體開發合作，共享電動車架構與軟體。

這項消息激勵Rivian股價在25日收盤後大漲約50%，至每股17.93美元，如果26日開盤後維持這樣的漲勢，可望幫助Rivian市值大增近60億美元。

汽車產業正面臨關鍵時刻，此時電動車新創公司正在應付高利率環境下導致的需求減緩，以及自家現金日益減少的窘境，而傳統車廠則苦於打造電池動力車款與先進軟體。

根據雙方的說法，福斯初期將向Rivian投資10億美元，之後會進一步投資40億美元。

Rivian執行長史卡林吉（RJ Scaringe）表示，這項投資將為Rivian提供亟需的資金，以便開發預定在2026年推出的較平價、小型R2休旅車與規劃中的R3跨界休旅車。

這筆資金也能協助Rivian讓現有的旗艦款R1S休旅車與R1T皮卡帶來的現金流轉正。Rivian將把持有的智慧財產權授權給與福斯的合資公司。

舊金山Mavka Capital管理合夥人哥倫布表示：「任何像這樣的現金挹注都是龐大的。獲得福斯集團的金援，勢必強化他們對歐洲、對亞洲的題材。」

對福斯而言，分析師和投資人認為此舉解決了該公司在軟體方面的困境。福斯的軟體部門Cariad已經超出其預算，且未能達成目標。

福斯今年稍早表示，維持集團品牌要在2030年前於北美推出25款電動車車款的計劃，儘管該公司明白這塊市場領域的成長正在減緩。

哥倫布說，福斯在美國的大型休旅車和皮卡市場並非重要業者，而且無法透過其跨界電動休旅車ID4有所突破。不過最新的結盟讓該公司有了選項。

儘管Rivian每交車一輛車，就虧損近4萬美元，但相較於其他被迫降價刺激需求或聲請破產保護的電動車廠而言，Rivian的營運相對穩健。

Rivian為了繼續求生存，必須在努力準時交付電動車之際同時追求削減成本。史卡林吉上周說，該公司已調整製造流程，將材料成本降低35%，而且也重談供應合約，並在自家生產一些零件。

Rivian的現金和短期投資在第1季減少約15億美元，只剩下接近80億美元。在與福斯敲定協議前， Rivian曾表示，擁有足夠資金，能在2026年初推出較平價與較小型的R2休旅車。

休旅車 福斯 電動

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