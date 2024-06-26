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「大賣空」投資人力挺Nvidia 認為無需擔憂高價位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
路博邁（Neuberger Berman）資深基金經理人艾斯曼。路博邁官網
路博邁（Neuberger Berman）資深基金經理人艾斯曼。路博邁官網

電影「大賣空」艾斯曼（Steve Eisman）認為，輝達（Nvidia）連三天大跌超過10%，不是什麼大不了的事情。輝達周二反彈6.8%。

在金融危機前做空次貸而知名、現任路博邁（Neuberger Berman）資深基金經理人艾斯曼周二接受彭博電視訪問時說，自己持有「大量」的輝達股票，並且認定為長期投資，也相信在未來幾年都會扮演舉足輕重的角色。

艾斯曼說：「如果你看看輝達的技術線形，幾乎看不到修正。」「我認為這（所謂10%修正）不代表什麼。」

周二收盤後，輝達今年漲幅高達155%。有人擔心輝達壯大太快，而艾斯曼認為，股價是最不需要擔心的事。

他說，「我在管理避險基金學到一件事，那就是僅僅因為價位而做空一檔股票無異是找死，如果有人願意在股票很貴的時候繼續買，那是因為他們相信這檔股票的（成長）題材，只要題材不變，像輝達顯然就是這樣，我對輝達的價位並不在意」。

Nuveen 資產管理投資長 Saira Malik也看好輝達，她說，輝達和微軟在人工智慧（AI）熱潮下的漲勢與網際網路網泡沫不同。

Malik 受訪時說：「無論怎麼看，輝達都是在這個領域中獨占鰲頭的公司。所有想轉向AI的公司基本上都必須使用 Nvidia 的產品。他們的成長率太過強勁，所以本益比不算貴。」

輝達股價相較那斯達克100指數溢價50%，但以未來一年估算的本益比卻從2023年的高點63倍回落至約40倍，目前價位其實接近超微（AMD）。

Malik說，輝達和微軟在AI推動下，美股接連創下歷史新高，與網路泡沫不同的是，「這些公司更具主導地位，因為他們不是全新的公司」「這些公司已經存在多年，並在這一趨勢上進行投資。所以我確實認為這次是不同的。」

成長率 指數 網路

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