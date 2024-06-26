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AI晶片新創公司Etched叫陣Nvidia 找台積電生產晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
AI晶片新創公司Etched募得1.2億美元，要找台積電合作生產晶片。 路透
AI晶片新創公司Etched募得1.2億美元，要找台積電合作生產晶片。 路透

人工智慧（AI）晶片新創公司Etched募得1.2億美元資金，要擴大製造自家研發的晶片。Etched自豪他們的AI晶片將會成為輝達（Nvidia）產品的對手，還透露製造夥伴是台積電（2330）旗下的Emerging Business Group。

Etched周二（25日）說，最新一輪募資由Primary Venture Partners、Positive Sum Ventures兩家創投公司主導，參與的知名天使投資人包括：提爾（Peter Thiel）、Github執行長Thomas Dohmke、Coinbase前技術長Balaji Srinivasan等人。

Etched正在全力押注研發Sohu AI晶片，要讓這顆晶片可以更快、更具成本、能源效率地驅動Transformer（轉換器）。Transformer模型是一種大型語言模型式（LLM），這類大型語言模型就是構成聊天機器ChatGPT這類人生成式AI的底層技術。

Etched說，公司聘請了先前曾在賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor）、博通（Broadcom）等半導體公司工作過的人才，晶片將交給台積電的Emerging Business Group製造。

Etched不願公布這輪募資後，公司的最新估值。

彭博資訊指出，Etched的Sohu晶片是執行Transformer這類AI演算法，一旦未來有另一種類型的演算法取代了Transformer AI，Sohu就會沒用了。而輝達的GPU，像是H100是可以使用於任何AI演算法的。

Etched執行長烏伯提（Gavin Uberti）了解這一點，他受訪時說：「我們正在AI領域投下大賭注。如果Transformer失敗，我們也跟著完蛋，但若我們押對了，Etched就會成為史上最大公司之一。」

Etched強調，他們的Sohu AI晶片現在可以支援Google、Meta、微軟、OpenAI、Anthropic等大型科技公司所有的熱門Transformer。

半導體 台積電 語言

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