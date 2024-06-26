AI晶片新創公司Etched叫陣Nvidia 找台積電生產晶片
人工智慧（AI）晶片新創公司Etched募得1.2億美元資金，要擴大製造自家研發的晶片。Etched自豪他們的AI晶片將會成為輝達（Nvidia）產品的對手，還透露製造夥伴是台積電（2330）旗下的Emerging Business Group。
Etched周二（25日）說，最新一輪募資由Primary Venture Partners、Positive Sum Ventures兩家創投公司主導，參與的知名天使投資人包括：提爾（Peter Thiel）、Github執行長Thomas Dohmke、Coinbase前技術長Balaji Srinivasan等人。
Etched正在全力押注研發Sohu AI晶片，要讓這顆晶片可以更快、更具成本、能源效率地驅動Transformer（轉換器）。Transformer模型是一種大型語言模型式（LLM），這類大型語言模型就是構成聊天機器ChatGPT這類人生成式AI的底層技術。
Etched說，公司聘請了先前曾在賽普拉斯半導體（Cypress Semiconductor）、博通（Broadcom）等半導體公司工作過的人才，晶片將交給台積電的Emerging Business Group製造。
Etched不願公布這輪募資後，公司的最新估值。
彭博資訊指出，Etched的Sohu晶片是執行Transformer這類AI演算法，一旦未來有另一種類型的演算法取代了Transformer AI，Sohu就會沒用了。而輝達的GPU，像是H100是可以使用於任何AI演算法的。
Etched執行長烏伯提（Gavin Uberti）了解這一點，他受訪時說：「我們正在AI領域投下大賭注。如果Transformer失敗，我們也跟著完蛋，但若我們押對了，Etched就會成為史上最大公司之一。」
Etched強調，他們的Sohu AI晶片現在可以支援Google、Meta、微軟、OpenAI、Anthropic等大型科技公司所有的熱門Transformer。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言