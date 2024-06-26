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油價下跌1%自八周高點回落 金價小幅走軟

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（25日）下跌，美元走強和技術指標疲軟蓋過了地緣政治風險上升帶來的影響，而且美國消費者信心數據疲軟，使得市場擔憂需求前景； 金價周二下跌，受美元走升和美國公債殖利率攀升拖累。

油價跌1%

布蘭特原油8月期貨收跌1美元，跌幅1.2%，報每桶85.01美元，此前，周一結算價創4月底以來最高；美國西德州原油7月期貨下跌0.80美元，跌幅1%，報每桶80.83美元。

美國6月消費者信心指數下降，儘管家庭仍對勞動力市場持樂觀態度，並預期未來一年通膨將放緩，但對經濟轉弱的擔憂可能意味著汽油需求將會減少。

庫存水準令投資人對夏季駕車需求的強勁程度感到不安。不過，即將公布的數據預期將顯示燃料庫存下降。

路透周一的初步調查顯示，預期上周美國原油和汽油庫存下降，餾分油庫存可能上升。

美元周二反彈，導致以美元計價的大宗商品吸引力下降，而且，最近幾個交易日，布蘭特原油已逼近超買區域。

烏克蘭襲擊俄羅斯石油基礎設施導致的供應中斷仍在支撐油市。6月21日，烏克蘭無人機襲擊了四家俄煉油廠，其中包括俄羅斯南部主要燃料生產商之一的伊爾斯基煉油廠。

金價收跌

現貨黃金價格25日收盤下跌0.64%，報每英兩2,319.62美元；美國黃金期貨收低0.6%，結算價報2,330.80美元。

美元指數上揚0.2%，美元走強使得黃金對持有其他貨幣的投資者而言更加昂貴，指標10年期美債殖利率也攀升。

道明證券高級大宗商品策略師Ryan McKay表示：「央行仍有大量實物需求，亞洲也有這種需求......最終的預期是聯準會將降息，投資人非常不願意做空黃金。」

世界黃金協會（WGC）的數據顯示，全球黃金支持的ETF上周迎接2.12億美元資金流入，相當2.1公噸黃金。

現貨白銀下跌2.5%，至每英兩28.88美元；白金下跌1.4%，至980.86美元；鈀金跌4.1%，至939.45美元。

庫存 美國 黃金

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