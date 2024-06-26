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美元走高 Fed官員對降息時機毫不鬆口

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周二上漲0.1%，報105.607。路透
美元指數周二上漲0.1%，報105.607。路透

美元周二上漲，聯準會（Fed）官員談話偏鷹，加上美國經濟數據顯示房市穩健，在在表明Fed不急於啟動降息周期。

Fed理事鮑曼周二的談話啟動美元漲勢，她重申自己的觀點，即保持政策利率穩定「一段時間」可能就足以控制通膨。她還重申願意在必要時提高借貸成本。

Fed另一位理事庫克則表示，鑒於通膨取得重大進展以及勞動市場逐漸降溫，「在某個時候」降息是合適的。不過她對放寬政策的時機仍然含糊其辭。

美元指數周二上漲0.1%，報105.607。

道明證券駐紐約的全球外匯策略師Jayati Bharadwaj說：「若仔細聽Fed官員的講話，他們非常忌諱對個別疲弱的報告大做文章，因為從總體上看，自今年年初以來，我們得到的數據仍然非常強勁。」

「他們聽起來非常不願意表態，而且......也非常依賴數據，因為美國通膨前景的不確定性高於全球其他地區。」

周二公布的美國數據好壞參半，4月美國獨棟住宅價格穩步上漲，月比上漲0.2%，3月為持平。4月房價年增6.3%，3月漲幅為6.7%。這推動美元小幅走高。

不過，6月美國消費者信心指數略有下降，從5月下修後的101.3降至100.4。不過，6月數據略高於市場預測的100。這份報告並沒有真正損及美元。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「要讓美元走軟，我們不僅需要看到美國的一些疲軟數據，還需要看到Fed加速降息。」

下午的交易中，美元兌日圓升值0.1%，至159.68日圓，維持在一個狹窄的區間內。由於擔心日本官員的干預，交易員沒有大幅拋售日圓兌美元和其他貨幣。

歐元兌美元貶值0.2%，至1.0714美元。在法國總統馬克宏本月震驚宣布舉行提前大選後，法國政局出現動盪，歐元因此承壓。

英鎊兌美元小幅走高，報1.2693美元。

Fed 美國 通膨

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