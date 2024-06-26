台積電ADR隨輝達反彈大漲2.9%
在輝達（Nvidia）反彈激勵下，台積電ADR周二大漲2.9%，收在172.60美元，較台北交易溢價18.5%。
輝達勁揚6.8%，連續三個交易日遭拋售後大幅反彈，費城半導體指數大漲1.8%。
在輝達反彈帶動下，那斯達克綜合指數周二收高，結束連續三個交易日頹勢。那斯達克綜合指數上漲220.84點，漲幅1.3%，收在17,717.65點；標普500指數上漲21.43點，漲幅0.4%，收在5,469.30點；道瓊工業指數下跌299.05點，跌幅0.8%，收39,112.16點。
台灣加權股價指數昨天上漲62.27點收在22,875.97點。台積電（2330）漲0.5%收在945元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 186.10 +0.70 169.00 10.12
中華電 CHT 125.06 -0.80 126.00 -0.74
台積電 TSM 1,120.17 +2.85 945.00 18.54
聯電 UMC 57.18 0.00 56.40 1.38
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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