Nvidia再度發威帶動那斯達克收高 道瓊走勢相反跌300點

輝達（Nvidia）反彈帶動下，那斯達克綜合指數周二收高，結束連續三個交易日頹勢。道瓊工業指數則受到零售股拖累而收黑。

那斯達克綜合指數上漲220.84點，漲幅1.3%，收在17,717.65點；標普500指數上漲21.43點，漲幅0.4%，收在5,469.30點；道瓊工業指數下跌299.05點，跌幅0.8%，收39,112.16點。

輝達勁揚6.8%，連續三個交易日遭拋售後大幅反彈，半導體股也表現出色，費城半導體指數大漲1.8%。台積電ADR大漲2.9%。

半導體股是標普500科技股指數從連續三天的跌勢中回升的主力。 Alphabet上漲2.7%，Meta 上漲2.3%，則為給通信服務指數帶來最大推動力。

美債繼續走強，美國10年期公債殖利率從周一的4.248%降至4.237%。

周二的走勢延續主要指數分道揚鑣之勢，反映投資人正在調整投資布局。在過去 10 個交易日中，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數有八個交易日走勢相悖，這是自1995 年 4 月結束的 10 個交易日以來首見。

背後主要原因是輝達，該公司未被納入道瓊工業指數。輝達周二反彈之前，上周一度成為全球最有價值的上市公司，但隨後連跌三天，本周一陷入修正。

法國興業銀行認為，隨著聯準會（Fed）接近降息，投資人可能會繼續逢低買進美股。法興銀行美國股票策略主管Manish Kabra領銜的策略師預計，儘管標普500指數年迄今已經上漲了15%，但預計指數將「保持逢低買進模式，下一輪漲勢緊隨Fed的降息周期」。

道瓊工業指數從周一創下一個月高點回落，以家居修繕用品零售商家得寶（Home Depot）下跌3.6%最重。

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）下跌2.2%，該公司財務長在倫敦舉行的紐交所2024歐洲投資人會議上稱，第2季是「最具挑戰性的一季」，令市場感到不安。

郵輪營運商嘉年華郵輪今年二度調高全年獲利預期，股價上漲8.7%。美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲近15%。

空中巴士(Airbus)重挫 9.4%，這家飛機製造商表示，新的生產考驗將阻礙獲利達標。

Spirit AeroSystems下跌4%，收在31.76美元，因為周一有報導說，波音提出以股票交易方式收購這家飛機機身製造商，對該公司的評價約為每股35美元。波音股價也下跌2.2%。