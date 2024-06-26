快訊

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

親上火線回應爭議！駐美代表俞大㵢認搭公務車賞櫻、「絕沒花800萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Nvidia再度發威帶動那斯達克收高 道瓊走勢相反跌300點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲近15%。路透
美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲近15%。路透

輝達（Nvidia）反彈帶動下，那斯達克綜合指數周二收高，結束連續三個交易日頹勢。道瓊工業指數則受到零售股拖累而收黑。

那斯達克綜合指數上漲220.84點，漲幅1.3%，收在17,717.65點；標普500指數上漲21.43點，漲幅0.4%，收在5,469.30點；道瓊工業指數下跌299.05點，跌幅0.8%，收39,112.16點。

輝達勁揚6.8%，連續三個交易日遭拋售後大幅反彈，半導體股也表現出色，費城半導體指數大漲1.8%。台積電ADR大漲2.9%。

半導體股是標普500科技股指數從連續三天的跌勢中回升的主力。 Alphabet上漲2.7%，Meta 上漲2.3%，則為給通信服務指數帶來最大推動力。

美債繼續走強，美國10年期公債殖利率從周一的4.248%降至4.237%。

周二的走勢延續主要指數分道揚鑣之勢，反映投資人正在調整投資布局。在過去 10 個交易日中，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數有八個交易日走勢相悖，這是自1995 年 4 月結束的 10 個交易日以來首見。

背後主要原因是輝達，該公司未被納入道瓊工業指數。輝達周二反彈之前，上周一度成為全球最有價值的上市公司，但隨後連跌三天，本周一陷入修正。

法國興業銀行認為，隨著聯準會（Fed）接近降息，投資人可能會繼續逢低買進美股。法興銀行美國股票策略主管Manish Kabra領銜的策略師預計，儘管標普500指數年迄今已經上漲了15%，但預計指數將「保持逢低買進模式，下一輪漲勢緊隨Fed的降息周期」。

道瓊工業指數從周一創下一個月高點回落，以家居修繕用品零售商家得寶（Home Depot）下跌3.6%最重。

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）下跌2.2%，該公司財務長在倫敦舉行的紐交所2024歐洲投資人會議上稱，第2季是「最具挑戰性的一季」，令市場感到不安。

郵輪營運商嘉年華郵輪今年二度調高全年獲利預期，股價上漲8.7%。美國景氣風向球聯邦快遞發布強勁的業績展望，盤後大漲近15%。

空中巴士(Airbus)重挫 9.4%，這家飛機製造商表示，新的生產考驗將阻礙獲利達標。

Spirit AeroSystems下跌4%，收在31.76美元，因為周一有報導說，波音提出以股票交易方式收購這家飛機機身製造商，對該公司的評價約為每股35美元。波音股價也下跌2.2%。

半導體 指數 美國

延伸閱讀

台股大震盪…上演黑翻紅 四大利多吸引買盤…守穩10日均線

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高、台積電ADR勁揚2.85%

富威電力、三商餐飲送件 企業申請上市再添兩檔

輝達早盤反攻、台積ADR跟漲 美股仍有季末再平衡壓力

相關新聞

Fed打通膨策略又爆異見 美前財長示警市場對通膨預期過度樂觀

前美國財長桑默斯將矛頭對準聯準會（Fed）遏制通膨的策略，警告市場對通膨下滑的路徑可能「過度樂觀」，不應預期利率會大幅下...

輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高、台積電ADR勁揚2.85%

在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。台積電ADR收在每股172.6美元，勁揚2.85%。

輝達股價連續跌三天 彭博：新買家逢低掃貨

輝達（NVIDIA）股價25日早盤漲約3%，然而過去三個交易日累計跌了13%，漲勢仍顯脆弱，投資人持續關注後市發展。彭博...

Nvidia再度發威帶動那斯達克收高 道瓊走勢相反跌300點

輝達（Nvidia）反彈帶動下，那斯達克綜合指數周二收高，結束連續三個交易日頹勢。道瓊工業指數則受到零售股拖累而收黑。

穩匯價 日韓將採應對措施

南韓企劃財政部長崔相穆和日本財務大臣鈴木俊一昨天在首爾舉行雙邊會議，兩人均對本國貨幣大幅貶值表達嚴重關切。雙方並同意採取...

輝達股價連續跌三天市值蒸發5,000億美元

AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）24日股價收盤重挫6.7%，從上周四（20日）盤中高點已回落13%，三天就跌入回檔修正區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。