美國6月消費者信心小幅下滑 民眾擔憂經濟狀況

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國民眾日益擔憂目前與未來的商業情勢和經濟健康程度之際，今天公布的調查顯示，美國6月消費者信心指數小幅下滑。

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示，美國6月消費者信心指數為100.4，略高於市場預期，但比5月修正值101.3明顯下滑，顯示11月美國總統大選登場前，民眾對經濟健康程度感到憂心忡忡。

不過，6月衡量企業與勞工當前情勢的次指數升至141.5，高於5月修正值140.8。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中說，「本月的消費者信心顯現出好壞參雜的情緒。民眾對目前整體情勢的看法稍微改善，部分歸因於他們對勞動市場的信心升高，對商業情勢的評估則有所保留」。

消費者 美國

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