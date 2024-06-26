葉倫：對陸投資限制 年底敲定

美國財長葉倫24日表示，可能會在今年底前敲定限制美國個人與企業投資中國大陸關鍵產業的最終規範，而拜登政府對中國大陸部分產品加徵的關稅，意在保護美國關鍵產業的企業。另外，大陸企業為反制美國，今年頻頻派出高層拜會馬來西亞官員，希望馬國保證若將製造業務遷至當地，能免遭美國加徵關稅。

美國已公布限制投資中國人工智慧（AI）等攸關國安產業的規範草案。彭博資訊報導，葉倫說，美國可能會在年底前完成最終版規範，但還沒有絕對的時間表。

她24日也在另一個場合為拜登政府對中國大陸電動車、半導體等產品加徵關稅之舉辯護，表示這是要保護美國潔淨能源與半導體等關鍵產業。

美國政府對中國大陸多項產品調高關稅後，中國大陸企業紛紛將生產轉移到馬來西亞、越南和泰國等不受關稅影響的東南亞國家，但在這些國家製造的陸製產品未來是否會遭拜登政府加徵關稅，仍是未知數。

英國金融時報（FT）報導，中國大陸電池、醫療設備和半導體產業的企業代表，今年頻頻拜會馬國官員，希望馬國能保證若陸企遷至當地，可免遭美國加徵關稅，這些代表希望馬國高層官員能遊說華府，別對陸企在馬國製造或組裝的產品加徵關稅。

馬國一位官員表示，今年來已有「數十位」中國大陸半導體業者代表來訪，希望能確保若中國業者將總公司改設馬來西亞，能否合法向美國銷售商品，以及能否取得或使用美國的晶片或繪圖處理器（GPU）。美國去年從馬國進口的半導體占20%，比台灣、日本、南韓還多。