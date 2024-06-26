輝達股價連續跌三天 彭博：新買家逢低掃貨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
科技巨擘輝達（Nvidia）擺脫連三跌，股價25日早盤漲約3%。路透
科技巨擘輝達（Nvidia）擺脫連三跌，股價25日早盤漲約3%。路透

輝達（NVIDIA）股價25日早盤漲約3%，然而過去三個交易日累計跌了13%，漲勢仍顯脆弱，投資人持續關注後市發展。彭博資訊剖析有幾大因素所致。

股價反彈跡象：對投資人來說，好消息是，上述原因看來都不是對輝達和大盤前景轉為悲觀的基本面因素。儘管輝達漲勢太集中的疑慮仍在，但AI革命浪潮會延續、輝達將大幅受益的基調不變。就像輝達之前的頓挫一樣，這次也可能吸引新的買家進場。

三巫日：上周五適逢所謂「三巫日」，大量選擇權合約到期，顯然在引發輝達股價的頹勢中發揮主要作用。輝達股價今年來的驚人漲勢，造成輝達個股選擇權的有龐大的未平倉部位。

市場懷疑價位是否公允：輝達市值以驚人之速一度超越蘋果和微軟，成為全球市值最高的上市公司，引發投資人對輝達股價的重新評價。相較於輝達，蘋果和微軟都已有穩定且廣泛的事業。此外，投資人也憂心輝達股價漲勢過度集中在這兩年，最終化為行動。

公司內部人賣股：輝達內部人今年已出售價值超過7億美元的股票，創辦人黃仁勳和財務長柯蕾絲上周又各自賣了一些。賣掉的股票規模不大，但可能引發一些交易者跟進。

微軟 輝達

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