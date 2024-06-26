輝達股價連續跌三天市值蒸發5,000億美元

AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）24日股價收盤重挫6.7%，從上周四（20日）盤中高點已回落13%，三天就跌入回檔修正區域，市值蒸發超過5,000億美元，即便短線修正幅度大，華爾街分析師仍維持看好後市的立場不變。

輝達股價24日收盤大跌6.7%，為4月以來最大單日跌幅，也是連續第三個交易日重挫，收盤價118.11美元。英國金融時報（FT）指出，輝達市值從上周四盤中高峰銳減約5,500億美元、降至2.91兆美元，遭微軟的3.33兆美元與蘋果的3.21兆美元超車。

輝達股價25日早盤止跌回彈約3%。Trade Nation資深市場分析師莫瑞森認為，以輝達這段時間以來的如虹漲勢來說，出現一些獲利了結賣壓似乎很合理。法國興業銀行美股策略部門主管卡布拉也說，輝達的賣壓是「市場的超健全發展」。

華爾街分析師仍看好輝達股價能再走高。Jefferies分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）指出，「輝達掌控軟硬體生態系，目前在新一代（產品）的（推出）節奏，應能進一步擴大領先優勢」。

他說，輝達包含36組或72組繪圖處理器（GPU）的NVL72液冷伺服器機櫃系統，將成為AI基礎設施的下個創新，並上調輝達股價的目標價，從135美元調高到150美元，維持買進評等。Jefferies預測輝達明年的資料中心營收將增至1,646億美元，高於華爾街共識的1,417億美元。Oppenheimer技術分析部門主管沃爾德認為，對輝達來說，長期趨勢比任何特定水準更重要，輝達股價仍高於約101美元的50日移動均值，也持續高於92美元的100天移動均值，代表股價依然強勢。