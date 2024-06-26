日韓捍衛匯價 拚換匯協議

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
亞洲主要貨幣今年來表現
亞洲主要貨幣今年來表現

南韓企劃財政部長崔相穆和日本財務大臣鈴木俊一25日在首爾舉行雙邊會議，均對本國貨幣大幅貶值表達嚴重關切。雙方並同意採取適當的應對措施，力保匯市穩定，並對更廣泛的經濟、社會等議題，強化合作關係。

這是日韓財長八年來首次在首爾進行會晤。在這場「第九屆韓日財長會議」上，雙方在共同聲明中指出，為了維持經濟成長及金融穩定，「保持警惕」及時以政策應對至關重要。雙方重申將對匯率過度波動和無序動向，持續採取適當的措施。

受貨幣政策和國際地緣政治動盪等因素影響，日圓和韓元近幾個月對美元大幅走貶。韓元匯價今年來貶值7%，如今大約是1美元兌1,387.5韓元，接近1,400的警戒線；日圓則是逼近1美元兌160日圓。儘管東京當局一再揚言將進場阻貶日圓，但空頭交易員始終不為所動，認為日圓有可能跌向1美元兌170大關。

匯價疲軟會推升貨品輸入的成本，進而加重通膨壓力。為解決這個問題，日韓兩國同意尋求強化雙方去年重啟的換匯協議。南韓前財長秋慶鎬和鈴木俊一去年6月在東京舉行財長會議時，同意重啟這份規模100億美元的換匯協議。

雙方25日的聲明並沒說明具體會如何強化，但這可能引發日韓官員共同協調干預外匯的臆測。

對於南韓透過改善外資准入來爭取納入FTSE世界國債指數（WGBI），日方在會上表示支持。日本也歡迎南韓採取一系列旨在吸引外資並改善金融市場的措施。例如，南韓計劃獎勵優先提供股東回報的企業，藉此提升企業價值。雙方在會上還討論了追求持續經濟成長和因應低生育率等共同關切的問題，並分享彼此的政策措施和應對經驗。

為了進一步促進彼此的溝通，日韓雙方同意每年都要舉行副部長層級的會議。他們也敲定第十次韓日財長會議將於明年在日本舉行。

南韓 日本

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