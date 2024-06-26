美挺住房開發 設專用基金

在美國總統拜登與對手川普進行辯論前，美國財長葉倫24日宣布一系列支持住房開發的新融資措施，包括專門用於可負擔住房的1億美元基金。

葉倫24日造訪明尼亞波利斯時發表演說，表示她預計住房通膨將會放緩，但現在面臨著一個長期存在的問題，也就是嚴重的供應不足，導致了房屋負擔能力危機；而民主黨政府正在「推行廣泛的可負擔住房議程，以解決家庭一直感受到的價格壓力」。

財政部將在未來三年內提供1億美元為可負擔住房計畫提供資金，加強「聯邦融資銀行」等數個幫助住房融資的機構，支持開發新項目。葉倫也在演講中呼籲國會通過拜登3月公布的預算提案，為首購族提供稅收抵免、擴大低收入住房稅收抵免、建造超過200萬套房屋等計畫。

美國低收入住房聯盟的數據顯示，還需超過700萬戶可負擔住宅，才能幫助全美超過1,080萬個極低收入家庭。

同樣為解決居住問題，新加坡政府計劃要釋出土地，可望建造超過1萬戶私人住宅，釋出數量為2013年來最多。

不過，為刺激當地房市交易，泰國政府研擬延長外國人租賃土地年限及放寬外國人購買公寓大廈的比例。總理賽塔強調，這是為了刺激泰國經濟，而不是要圖利外國人。