Fed打通膨策略又爆異見 美前財長示警市場對通膨預期過度樂觀

前美國財長桑默斯將矛頭對準聯準會（Fed）遏制通膨的策略，警告市場對通膨下滑的路徑可能「過度樂觀」，不應預期利率會大幅下滑。兩位聯準會官員的最新發言也顯示，她們都認為美國此刻仍需較高的利率，其中一人甚至表示，不排除支持Fed再度升息。

桑默斯24日在美國對外關係委員會（CFR）舉辦的一場活動上說，最近顯示通膨放緩的數據，某種程度上是疫後物價正常化造成的海市蜃樓，市場不該指望這種趨勢能持續下去。

他表示，鑒於美國面臨的巨大財政挑戰，眾人對通膨的預期有點過於樂觀。他指的是美國政府預算赤字頻創新高的趨勢。桑默斯認為那將繼續支撐需求，推動物價走高。

桑默斯還認為，聯準會低估了防止物價過快上漲所必要的長期利率水準（即中性利率）。他說：「聯準會說中性利率在2.5%是大錯特錯，我猜測中性利率應該是4.5%。」

聯準會的基準利率目前在5.25%至5.5%之間。根據桑默斯的說法，目前貨幣政策的限制性並不強，投資人不該期望利率由此大幅下降。

同日，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly，有投票權）表示，要減緩美國經濟的需求和通膨，仍需較高的利率。她表示，聯準會已做好準備，可提振疲軟的勞動市場，並因應持續高於目標區間的通膨，但目前哪種情況更可能發生還不明朗。

戴利表示，在今年剩下的時間裡，來自供應面因素的助力可能減少。供應鏈已大致從疫情期中斷中恢復過來，美國的勞動參與率也幾乎恢復先前水準。但「要使通膨率降到目標區間，可能加強抑制需求，而非改善供應」。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman，有投票權）25日表示，如果通膨仍黏著在目前的水位，她支持Fed再度升息；不過她也表示，今年升息並不是她認為最可能發生的情況。

鮑曼表示，「如果通膨（下降的）進展陷入停頓，或甚逆轉向上」，她仍「願意提高」利率。她強調由於移民增加，以及政府強力擴大財政支出，可能使美國通膨上升速度持續比其他已開發國家更快。鮑曼的發言，凸顯出Fed內部對於今年是否能夠開始降息，或在11月大選之前降息，仍存在激烈爭議。

她說，通膨仍有「上升風險」，原因包括金融情勢寬鬆，以及聯邦政府的刺激經濟措施，「可能強化需求動能，阻止通膨下降進展，或導致通膨加速上升」。

她並指出，移民激增可能推升居住成本，因為住宅營建速度仍趕不上住宅需求增加。

她也提到，未來Fed與其他幾個央行之間的歧異性，「有可能」更加擴大；「過去幾季以來美國的通膨與勞動市場動向，與許多其他先進國家相當不同，可能是因為美國移民政策更加開放，以及疫情以來美國財政刺激政策的規模更大使然」。