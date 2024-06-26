諾和諾德擴產 衝刺減肥藥

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）準備投資41億美元，在美國建造另一座工廠，以滿足需求。此外，中國大陸國家藥品監督管理局25日批准諾和諾德旗下的Wegovy可用於長期體重管理。這意味著中國也成為繼日本之後，第二個批准用此藥治療肥胖的亞洲國家。

諾和諾德在美國的新廠地點，選在北卡羅萊納州克萊頓市，新廠投產後可望將諾和諾德熱門的減肥糖尿病藥在美國的產能提升一倍。美國廠的功能在於處理藥品製造的最後階段，也就是將藥品填入注射筆中，完成後準備交付給消費者。新廠估計可以製造1,000個就業機會。

糖尿病藥Ozempic、減肥藥Wegovy是諾和諾德的搖錢樹，更把諾和諾德送上歐洲市值最高公司的寶座。現在該公司陸續以數十億美元的手筆投資，要拉高這兩款藥的產量。

諾和諾德說，今年內，在生產方面的預定投資金額，將由去年的39億美元增加至68億美元。除了自設新廠，諾和諾德也直接買產能。今年稍早，公司同意以110億美元，收購委託代工廠Catalent旗下的三座工廠。

諾和諾德的對手禮來（Eli Lilly）也同樣砸錢大手筆投資於提升產能。上個月禮來矢言要在印地安納廠斥資53億美元，生產減肥藥Zepbound、糖尿病藥Mounjaro所需要的原料。

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