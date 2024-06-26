諾和諾德擴產 衝刺減肥藥

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）準備投資41億美元，在美國建造另一座工廠，以滿足需求。此外，中國大陸國家藥品監督管理局25日批准諾和諾德旗下的Wegovy可用於長期體重管理。這意味著中國也成為繼日本之後，第二個批准用此藥治療肥胖的亞洲國家。

諾和諾德在美國的新廠地點，選在北卡羅萊納州克萊頓市，新廠投產後可望將諾和諾德熱門的減肥、糖尿病藥在美國的產能提升一倍。美國廠的功能在於處理藥品製造的最後階段，也就是將藥品填入注射筆中，完成後準備交付給消費者。新廠估計可以製造1,000個就業機會。

糖尿病藥Ozempic、減肥藥Wegovy是諾和諾德的搖錢樹，更把諾和諾德送上歐洲市值最高公司的寶座。現在該公司陸續以數十億美元的手筆投資，要拉高這兩款藥的產量。

諾和諾德說，今年內，在生產方面的預定投資金額，將由去年的39億美元增加至68億美元。除了自設新廠，諾和諾德也直接買產能。今年稍早，公司同意以110億美元，收購委託代工廠Catalent旗下的三座工廠。

諾和諾德的對手禮來（Eli Lilly）也同樣砸錢大手筆投資於提升產能。上個月禮來矢言要在印地安納廠斥資53億美元，生產減肥藥Zepbound、糖尿病藥Mounjaro所需要的原料。