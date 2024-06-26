LVMH董座傳入股歷峰集團 引發市場揣測意圖

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
精品業龍頭LVMH集團董事長兼執行長阿諾特，據傳已入股卡地亞母公司歷峰集團。 （路透）
精品業龍頭LVMH集團董事長兼執行長阿諾特，據傳已入股卡地亞母公司歷峰集團。 （路透）

精品業龍頭路易威登（LVMH）集團董事長兼執行長阿諾特，據傳已入股卡地亞（Cartier）母公司歷峰集團（Richemont），但持股數量不明，且據傳是阿諾特家族在上市公司投資組合中的一部分。

彭博資訊報導，知情人士指出，阿諾特是以個人名義買進歷峰集團股票，但規模「算小」，並說他目前將其視為一項投資。 消息傳出後，歷峰集團股價25日盤中一度大漲3.6%，完全收復過去12個月的失土。LVMH股價25日小漲不到1%，過去一年來則挫跌12%。

根據彭博億萬富豪指數估計，截至24日，阿諾特身價約2,030億美元，排名全球第三。而身為全球精品業龍頭的LVMH，市值約3,660億歐元（3,910億美元），在歐洲排名第三。歷峰集團市值則為847億瑞郎（913億美元）。

報導指出，雖名為「投資」，但阿諾特入股歷峰集團仍將引發外界揣測其意圖。儘管如此，歷峰集團對不請自來的有意收購者具有很強的防禦力，因為董事長魯伯特（Johann Rupert）雖只握有公司10.2%的市值，卻掌控51%的投票權。

此外，魯伯特過去幾年也不斷強調，希望維持集團的獨立性，且根據歷峰集團最新年報，截至3月31日，該集團沒有任何股東握有3%以上的投票權。

LVMH集團旗下包含Loewe、Celine和Fendi等精品時尚品牌，以及寶格麗（Bulgari）、斐登（FRED）、Chaumet等珠寶品牌，還有美妝零售業者Sephora，以及唐培里儂（Dom Pérignon）和酩悅（Moet & Chandon）等香檳品牌。

再者，LVMH三年多前以160億美元收購美國珠寶商Tiffany，至今仍是奢侈品產業最大規模的併購案。若阿諾特有任何收購歷峰集團的計畫，該併購案將有可能招致反壟斷審查。

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