漢莎航空明年加收環境費

歐洲航空龍頭漢莎航空（Lufthansa）25日宣布，由於降低碳排所使用的另類燃料成本高漲，從歐洲多地起飛的航班，明年開始將加徵環境費，單程最多可達72歐元（約新台幣2,507元）。

這個德國航空集團在聲明中表示，2025年元旦起將加收「環境成本附加費」，根據機票類型，費用在1~72歐元間。所有從歐盟國家、英國、挪威、瑞士出發的航班，都須加收此一費用。

漢莎徵收環境費的時間點，正是歐盟新規上路之時。歐盟要求航空業者明年開始，須至少使用2%的永續航空燃料，漢莎說，無法獨力吸收此一成本。

漢莎發言人說，新費用與該公司今年罷工後，勞動成本提高無關。薪資上揚導致漢莎在公布第1季財報前，發出獲利預警。

同業法荷航集團（Air France-KLM）已在2022年1月開徵類似費用，當時經濟艙最多加收4歐元、商務艙最多加收12歐元。法荷航發言人表示，他們對永續航空燃料做出貢獻，費用適用於所有航班，不僅止於歐洲啟程班機，以清楚反映使用永續航空燃料的額外成本。