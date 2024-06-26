零件短缺問題惡化 空巴調降獲利目標

空中巴士（Airbus）25日股價一度重挫近10%，市值蒸發逾100億美元，使股價今年來由漲轉跌，主因供應鏈遭遇障礙，以及太空相關業務受損，使空巴調降今年交機及獲利目標。

空巴24日對投資人表示，空巴今年無法再交出約800架客機，並將交機目標調降到約770架，因為引擎、飛機結構及坐艙設備等領域的供應鏈發生問題。空巴指出，公司短缺數以百萬計的零件，而且短缺的範圍更加廣泛；空巴預料在情況好轉之前，還會進一步惡化。

空巴每月交機量

全球航空工業仍陷入供應鏈障礙，使業者更難採購到一些原材料及備用零件，使飛機生產及交機量減緩。

空巴執行長傅里（Guillaume Faury）4月時就曾表示，供應鏈持續吃緊；傅里25日指出，供應鏈嚴重短缺，「這是出乎我們預料的新狀況」。

受空巴股價影響，MTU航空引擎公司、勞斯萊斯控股及賽峰集團（Safran）等飛機設備與零組件供應商，股價也連袂下跌。MTU重挫約8%，賽峰下跌4.4%。

由於美國阿拉斯加航空公司使用的波音公司737 MAX客機，今年元月發生緊急迫降事件，使空巴訂單增加。今年到5月底止空巴共獲得237架客機新訂單，而波音則接到130架。空巴現在沒有需求不足的問題，卻因為供應鏈問題而無法達成交機目標。

空巴並表示，現在預期月產75架A320窄體客機的目標，將延到2027年落實，比原先的計畫延後一年；至於A330廣體客機的生產計畫不變，今年每月生產四架；2028年時每月將生產12架更大型的A350客機。

空巴的太空業務也面臨挑戰。空巴表示，將在上半年提列約9億歐元的費用，因為重新預估一些電訊、導航及觀測計畫的執行進度、工作負擔、外包、風險及成本等因素。空巴並預估今年調整後的稅前息前盈餘約55億歐元，低於原先預估的65億~70億歐元；預估未計入客戶融資的自由現金流量約35億歐元，也低於原先預估的40億歐元。