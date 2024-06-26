穩匯價 日韓將採應對措施

南韓企劃財政部長崔相穆和日本財務大臣鈴木俊一昨天在首爾舉行雙邊會議，兩人均對本國貨幣大幅貶值表達嚴重關切。雙方並同意採取適當的應對措施，力保匯市穩定，並對更廣泛的經濟、社會等議題，強化合作關係。

這是日韓財長八年來首次在首爾進行會晤。在這場「第九屆韓日財長會議」，雙方在共同聲明指出，為了維持經濟成長及金融穩定，「保持警惕」及時以政策應對至關重要。雙方重申將對匯率過度波動，持續採取適當措施。

日圓和韓元近幾個月對美元大幅走貶。韓元匯價今年來貶值百分之七，如今大約是一美元兌一三八七點五韓元，接近一千四百的警戒線；日圓則是逼近一美元兌一六○日圓。儘管東京當局一再揚言將進場阻貶日圓，但空頭交易員始終不為所動，認為日圓有可能跌至一美元兌一七○大關。