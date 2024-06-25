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微軟遭控違反歐盟反壟斷法規 恐面臨天價罰款

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導
微軟。歐新社
微軟。歐新社

歐盟執行委員會今天指控微軟（Microsoft）違反歐盟反壟斷法規，非法將旗下視訊會議軟體Teams與Office套裝捆綁在一起。一旦歐盟最終裁定微軟違規，恐將祭出巨額罰款。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）發布聲明指出：「微軟試圖將旗下通訊及共同作業軟體Teams與其熱門生產力應用程式套裝捆綁在一起，包括Office 365和Microsoft 365企業版套裝，此舉已違反歐盟反壟斷法規。」

儘管微軟在近月內宣布分拆銷售Teams與Office，但根據上述聲明，執委會初步認定，此舉仍不足以化解執委會的擔憂，微軟有必要做出更多改變，以恢復市場正常競爭。

為因應歐盟反壟斷調查，微軟今年4月初曾宣布將在全球各地把視訊會議軟體Teams從熱門Office套裝軟體中分拆出來單獨銷售；去年微軟也宣布在歐洲分拆銷售Teams，以免遭歐盟開罰。

若歐盟最終裁定微軟違反反壟斷法規，恐對該公司祭出占其全球年營業額10%的巨額罰款。微軟上財年的全球年營業額總共為2110億美元。

微軟 應用程式 歐盟

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