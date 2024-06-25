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調查：「大辭職潮」邁入第3年 勞工擁抱AI、學新技能

中央社／ 孟買25日綜合外電報導
勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

資誠會計師事務所（PwC）的全球勞動力調查發現，未來12個月打算換公司的勞工比例高於2022年的「大辭職」（GreatResignation）潮期間。

路透社報導，根據PwC訪調的5萬6000多名勞工，約28%受訪者表示「非常或極度可能」離開目前的東家。這個比例高於2022年的19%，以及2023年的26%。

「2024年希望與恐懼全球勞動力調查」（2024Hopes and Fears Global Workforce Survey）也顯示，勞工在工作量增加與職場不確定性升高的情況下，擁抱生成式人工智慧（generative artificial intelligence，GenAI）等新興科技，並優先學習新技能。

英國PwC全球勞動力主管布朗（Pete Brown）表示，員工越來越重視願意在其技能成長方面投資的公司，因此企業必須優先提升員工專業技能和經歷。

約45%受訪者表示，過去12個月裡他們經歷了工作量攀升，以及職場加速變化。

而在每日使用生成式AI的員工裡，82%認為生成式AI將在未來12個月裡提高他們的工作效率。

這點反映出員工相信生成式AI的契機有助他們的職涯成長，近5成受訪者認為生成式AI將創造更高的薪資，而有近2/3受訪者期待這些新興工具將改善他們的工作品質。

PwC全球市場和稅務暨法律服務部主管史塔布斯（Carol Stubbings）表示，雇主必須投資在員工身上和科技平台，以減緩壓力並留住人才。

史塔布斯指出，「調查結果顯示，職業滿意程度已不再是唯一指標。」

主管 職場 辭職

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