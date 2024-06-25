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馬來西亞力推能源轉型 台灣綠能產業扮推手

中央社／ 吉隆坡25日專電

馬來西亞全力推動能源轉型減少碳足跡，台灣綠能產業扮推手，馬來西亞與台灣能源業者攜手加速能源轉型，結合台灣綠色能源科技優勢，協助達成2050年實現淨零碳排放目標。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在前身為推特（Twitter）的社群平台X上發文盼減少碳足跡，推動綠色經濟。他說，馬來西亞投入發展再生能源領域，諸如在永續農業方面藉由生態友好耕作方式，確保擁有長期的健康環境，另並發展綠色交通解決方案，降低對環境的影響。

天然資源及環境永續部長聶納茲米（Nik Nazmi NikAhmad）並重申馬來西亞要在重2050年實現淨零碳排放承諾，再生能源在電力供應系統中將從25%提高到70%，馬來西亞要加速實施新工業大藍圖（NIMP）、國家能源轉型路線圖（NETR）、氫能技術和經濟路線圖（HETR）與國家氣候變化法案等新政策。

針對馬來西亞推動能源轉型需求，台灣能源業者綠岩能源公司6月聯手馬來西亞太陽能上市公司旭卉投控（Solarvest），結合台灣綠色能源科技優勢，搶進馬來西亞龐大的綠能市場。

綠岩能源董事長葉孟恒今天表示，近年來再生能源需求大增，台灣發電業者積極拓展國際市場，馬來西亞能源市場正積極轉型，致力實現綠能發展目標，台灣的適時補位將加速東南亞地區的能源轉型。

他指出，台馬能源業者共同聯合合作，凸顯台灣在再生能源領域所累積的實力，不僅參與大型綠色能源項目，也提供創新且能永續的能源解決方案，進而拓展東南亞地區的能源轉型和永續發展的綠能布局。

葉孟恒以綠岩能源和馬來西亞簽署合作方案為例，說明這是台灣能源業進入馬來西亞的重要里程碑，預計5年內要讓馬來西亞再生能源電量市場達到1 GW目標，盼引領能源革新，共創低碳未來。

馬來西亞能源業者指出，馬來西亞全力推動能源轉型，綠色能源經濟前景方興未艾，台灣業者進入馬來西亞市場，將憑藉優勢技術能力條件與馬來西亞互補，透過馬來西亞在東協的樞紐位置作為平台，讓台灣在東協扮演關鍵角色。

值得注意的是，馬來西亞為在2050年實現淨零碳排放目標，位於南馬的柔佛州政府也有意和東馬砂拉越針對再生能源議題進行合作，尋找替代能源，特別針對運用氫氣的再生能源。

再生能源 綠色 馬來西亞

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