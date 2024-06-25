快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

日本研擬脫碳計畫 RE100籲2035年再生能源容量增2倍

中央社／ 東京25日綜合外電報導

全球再生能源倡議RE100今天呼籲，日本政府應採取緊急且具體的措施，在2035年底前將日本的再生電力容量增加到2022年的3倍。

路透社報導，日本目前正在制定新一版「能源基本計畫」，這是資源貧乏的日本為取得能源安全與脫碳間平衡所制定的關鍵長期戰略，脫碳目的是在2050年實現碳中和的目標。

RE100建議日本政府在即將推出的能源計畫中，設下將再生能源裝置容量增加兩倍的目標，最慢在2035年底前從2022年的121百萬瓩（GW）擴張到363GW。

這個倡議組織的政策建議還包括呼籲政府協助啟動更多再生能源專案、減少新再生能源專案的併聯時間，並在2025年至2030年間調動17.9兆至18.1兆日圓（約新台幣3.64兆至3.68兆元）的公共和私人投資，投入再生能源及相關技術。

RE100倡議在全球擁有超過400家企業成員，稱其中一半活躍於日本，更有87個成員的總部設在日本。

該組織表示，由於成本高昂和供應有限，其成員將日本列為取得再生能源第2大具挑戰性的市場。RE100說，在日本營運的成員目前僅有25%電力需求透過再生能源提供，是全球平均水準的一半。

法新社報導，根據國際能源總署（IEA）2022年的數據，日本（22.6%）和美國是七大工業國集團（G7）中，再生能源發電占比最低的國家。

日本政府的目標是在2050年底前實現碳中和，但在今年的G7會議中卻不願設下逐步汰除燃煤發電廠的日期，各國部長最終同意將目標訂在2035年。

在去年的杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），包含日本在內，有100多個國家承諾於2030年底前將全球再生能源容量增加2倍，以此減少化石燃料在全球能源生產中的占比。

RE100領導人威爾森（Ollie Wilson）在聲明中說：「現在，這些承諾需要透過迅速增加日本的再生能源裝置容量等具體行動來實現。」

G7 再生能源 日本

延伸閱讀

汐止白雲國小推智慧學習 日本豊前市長參訪交流

日本將公布地圖 方便查詢不動產是否在國安管制區

日本漫畫出現台灣料理 角色嫌「偏甜、中藥味、飯難吃」讓她好意外

台日防災研討會分享能登地震經驗 促北市防災力

相關新聞

AI太耗電！微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」（all-photonic network、APN）。...

泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

為刺激泰國房市交易，泰國政府研擬延長外國人租賃土地年限及放寬外國人購買公寓大廈的比例。總理賽塔強調，這是為了刺激泰國經濟...

FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

英國金融時報報導，大陸企業高層今年頻頻拜會馬來西亞官員，希望官方能夠保證，他們若將製造業遷至當地，可以免遭美國加徵關稅。

英擬廢「非定居者」免稅 外籍富人大舉出走

英國經濟長期不見起色，愈來愈多富裕的外國人紛紛離開英國。金融時報報導，執政和在野黨均打算逐步取消「非定居者」的特殊稅務身...

住房危機下 愈來愈多愛爾蘭企業扮房東 助員工搞定住宿問題

愛爾蘭住房短缺問題嚴重，由於情況不見緩解，愈來愈多的企業不得不買進或租賃房產以協助安置員工，即使供應住宿所涉事項繁瑣，雇...

路透：字節跳動攜手博通開發AI晶片

路透引述兩知情人士消息報導，中國企業字節跳動正在與美國晶片設計企業博通(Broadcom)合作開發人工智慧(AI)晶片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。