日本研擬脫碳計畫 RE100籲2035年再生能源容量增2倍

全球再生能源倡議RE100今天呼籲，日本政府應採取緊急且具體的措施，在2035年底前將日本的再生電力容量增加到2022年的3倍。

路透社報導，日本目前正在制定新一版「能源基本計畫」，這是資源貧乏的日本為取得能源安全與脫碳間平衡所制定的關鍵長期戰略，脫碳目的是在2050年實現碳中和的目標。

RE100建議日本政府在即將推出的能源計畫中，設下將再生能源裝置容量增加兩倍的目標，最慢在2035年底前從2022年的121百萬瓩（GW）擴張到363GW。

這個倡議組織的政策建議還包括呼籲政府協助啟動更多再生能源專案、減少新再生能源專案的併聯時間，並在2025年至2030年間調動17.9兆至18.1兆日圓（約新台幣3.64兆至3.68兆元）的公共和私人投資，投入再生能源及相關技術。

RE100倡議在全球擁有超過400家企業成員，稱其中一半活躍於日本，更有87個成員的總部設在日本。

該組織表示，由於成本高昂和供應有限，其成員將日本列為取得再生能源第2大具挑戰性的市場。RE100說，在日本營運的成員目前僅有25%電力需求透過再生能源提供，是全球平均水準的一半。

法新社報導，根據國際能源總署（IEA）2022年的數據，日本（22.6%）和美國是七大工業國集團（G7）中，再生能源發電占比最低的國家。

日本政府的目標是在2050年底前實現碳中和，但在今年的G7會議中卻不願設下逐步汰除燃煤發電廠的日期，各國部長最終同意將目標訂在2035年。

在去年的杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），包含日本在內，有100多個國家承諾於2030年底前將全球再生能源容量增加2倍，以此減少化石燃料在全球能源生產中的占比。

RE100領導人威爾森（Ollie Wilson）在聲明中說：「現在，這些承諾需要透過迅速增加日本的再生能源裝置容量等具體行動來實現。」