投資人逢低買進 亞股普遍收紅

美國科技股昨天再經歷慘淡的一天，引發人們憂心美股屢創新高後出現回調，但亞洲股市今天普遍收紅，投資人逢低買進，無視美國科技股跌勢。

法新社報導，美國數據顯示，全球最大經濟體美國的經濟依然強健，就業市場仍吃緊，投資人無法確定美國聯邦準備理事會（Fed）的利率計畫，爭論點在於聯準會何時降息，或是今年是否降息。

市場目前焦點是28日公布的美國5月個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會偏好的通膨指標，投資人希望PCE數據再次顯示通膨放緩，從而為聯準會官員提供開始貨幣寬鬆政策的空間。

關於利率的不確定性，並未對美股起到太大影響，因為在人工智慧（AI）相關題材爆發推動下，科技巨頭股價表現強勁，已推升標普500及那斯達克指數今年屢創新高。

不過，投資人獲利了結，並且擔心最近漲勢漲過頭，已開始讓科技股承壓，最新股市寵兒輝達（NVIDIA）昨天領跌，已從20日股價新高下跌逾15%。

最近的拋售引發對賣壓蔓延的擔憂，導致股市螺旋式下跌。儘管標普及那指昨天收黑，但亞洲股市今天普遍收紅。

香港、東京、雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓、台北及馬尼拉股市收高，上海股市收低。