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AI太耗電！微軟、Google等大咖押寶「全光網路」 目標2030前上路

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。路透
微軟、Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」。路透

微軟Google、英特爾、Sony等科技巨擘，均支持「全光網路」（all-photonic network、APN）。這種新型態的電信網路，能減少人工智慧（AI應用程式的巨量電力消耗，並能加速6G行動網路的轉型步伐。

CNBC報導，IOWN全球論壇（IOWN Global Forum）是由雲端超大規模業者、電信集團、晶片製造商所組成，目標在2030年前全面佈署全光網路。該論壇擬打造出全光網路所需的技術標準。

這項倡議獲得許多科技大廠力挺，包括全球兩大雲端企業微軟與Google。該集團成員還有電信公司NTT、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia），以及晶片製造商英特爾和SK海力士。

全光網路是用光，而非電子脈衝來傳遞數據，此種方式估計可以大幅降低全球數據傳輸所耗費的能源。

用電量是科技業目前的一大問題，電子商務、線上串流媒體、工作生產力工具等快速普及，迫使公司重新評估網路基礎設施，並尋找數據傳輸的新方式。

為何需要全光網路？首先，數位化普及與AI需求持續成長下，電信網路當前面臨的壓力，未來幾年將持續惡化。IOWN全球論壇主席川添雄彦（Katsuhiko Kawazoe）說：「行動流量天天增加，需要有效地使用頻寬和電力」。他說，IOWN技術可讓營運業者，依照狀況對行動網路頻寬和電力，做出最佳使用。

再來，全光網路也可減少AI的環境衝擊，NTT的IOWN技術主管川島正久（Masahisa Kawashima）說，許多資料中心聚集在少數地方，使該地區出現龐大電力需求，全光網路能讓小型資料中心的能力大增，讓資料中心更廣泛分布。

他說，每個在這個網路上的資料中心，將會像是「超大規模」的資料中心，即便是中型的也是如此。AI模型的開發商可在較小區域，使用共享的GPU基礎設施來開發AI模型。

此外，川島指出，全光網路能削減電信商部署6G天線的成本，有望加速轉型至6G網路。

AI Google 微軟 應用程式 網路

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