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泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

中央社／ 曼谷25日專電
泰國示意圖。 圖／ingimage
泰國示意圖。 圖／ingimage

為刺激泰國房市交易，泰國政府研擬延長外國人租賃土地年限及放寬外國人購買公寓大廈的比例。總理賽塔強調，這是為了刺激泰國經濟，而不是要圖利外國人。

泰國房地產市場交易放緩，傳出內政部6月中旬接獲內閣秘書處要求，研議刺激房地產方案可行性，方案內容包括外國人租賃土地年限從現行的30年到50年放寬到99年，外國人擁有公寓大廈戶數占全部戶數比例從現行的49%放寬到75%。泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）21日證實這項消息。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，賽塔（Srettha Thavisin）23日強調，這些措施是為了刺激泰國經濟，而不是要圖利外國人。延長外國人租賃土地年限不代表外國人擁有泰國土地。

對於增加外國人擁有公寓大廈戶數比例，賽塔表示，這不代表外國人在管委會投票時會擁有主導權，管委會投票時，泰國人投票仍占51%，外國人占49%。

國會最大在野黨前進黨（Move Forward）首席顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）認為，比起延長外國人租賃土地年限和提高外國人購買公寓大廈比例，政府應該多關注沒有土地的貧窮泰國人。這些新措施讓他想到之前政府曾提出讓外國人購買泰國土地的爭議方案。

時任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2022年執政時期，內閣會議曾通過內政部提案，放寬外國人在曼谷、芭達雅或其他法律特別指名區域買土地，面積最大可達1萊（0.16公頃）。

按照原先規定，外國人在泰國只能租賃土地且有一定年限，或必須成立公司，透過公司購買土地。

當時這項提案引起輿論強烈反彈，民眾和在野黨批評政府要「把泰國賣了」，最後這項提案遭撤銷。

公寓 外國人 泰國

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