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FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸晶片業者有意藉改籍馬來西亞後可以合法向美國銷售商品並取得先進美國晶片。路透
大陸晶片業者有意藉改籍馬來西亞後可以合法向美國銷售商品並取得先進美國晶片。路透

英國金融時報報導，大陸企業高層今年頻頻拜會馬來西亞官員，希望官方能夠保證，他們若將製造業遷至當地，可以免遭美國加徵關稅。

報導引述知情人士指出，這些業者要求馬來西亞部長在內的高層官員遊說華盛頓，不要對大陸企業在馬來西亞製造或組裝的產品加徵關稅。這些業者來自電池、醫療設備和半導體產業。

美國政府對中國大陸多項產品調高關稅，以保障美國產業，大陸業者於是紛紛將生產轉移馬來西亞、越南和泰國等不受關稅影響的東南亞國家。不過，未來拜登政府是否也對在這些國家製造的陸製產品加徵關稅，仍是個未知數。

馬來西亞一位官員告訴金融時報，他們今年陸續接見了數十位大陸半導體業者到訪，希望得到確保的是，如果大陸業者將總公司改設馬來西亞，是否可以合法向美國銷售商品。他們還求證是否可以獲得先進的美國晶片。

官員透露，大陸業者有時候僅為了一天就飛過來。他們在問，如果他們在馬來西亞或新加坡設立公司或註冊，是否能否取得或使用美國的晶片或圖形處理器（GPU）。

根據美國人口普查局2023年的數據，美國進口的半導體，馬來西亞占了20%，比台灣、日本、南韓還多。

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