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住房危機下 愈來愈多愛爾蘭企業扮房東 助員工搞定住宿問題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
愛爾蘭住房危機導致企業買或租房，協助員工解決住宿問題，此事不利政府爭取外國直接投資。路透
愛爾蘭住房危機導致企業買或租房，協助員工解決住宿問題，此事不利政府爭取外國直接投資。路透

愛爾蘭住房短缺問題嚴重，由於情況不見緩解，愈來愈多的企業不得不買進或租賃房產以協助安置員工，即使供應住宿所涉事項繁瑣，雇主其實並不樂意做房東。

愛爾蘭各行各業均受住房危機影響，服務業尤為嚴重，因為從業人員薪酬水準通常低於大型跨國企業的員工。瑞安航空控股公司（Ryanair Holdings）證實，今年稍早為員工買下25楝房。奢華酒店Killarney Hotels Collection打廣告說，會為員工提供住房補貼。

食品批發業者Musgrave是愛爾蘭最大民營企業，雇用逾4萬人，大約有50處房產供員工使用，實際買下的不到10處。

護理之家集團Windmill Healthcare租有28處房產，為大約550多名員工提供住宿，日後可能再增加租賃。

愛爾蘭央行總裁Gabriel Makhlouf說，住房是選民和企業都感到頭痛的問題，有不少企業不得不為員工設法。

速食連鎖店Supermacs為購買員工住房花了700萬歐元（750萬美元）。大西洋航空集團（Atlantic Aviation Group）在愛爾蘭香農鎮的一家子公司，提供36間套房給員工。

愛爾蘭的住房短缺由來以久，主要是2008年金融危機重創該國，導致建築業此後十年停滯不前。此後，規劃限制、供應瓶頸、人口暴增和經濟接近飽和，都使問題更加複雜。

住房供應直至最近才開始回升，但進展緩慢。2023年新竣工住宅接近3.3萬棟，並不足以滿足需求。官方數據顯示，截至2022年，住房缺口達21.25萬到25.6萬棟。這對愛爾蘭努力吸引外國直接投資有不利的影響。

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