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通膨壓縮生活成本 平價牛排店吃香

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。分析師指出，平價牛排館致力維持價格，已成為民眾生活壓力遽增時的小確幸。（Photo by Rachel Clarke on Flickr under C.C. License）
示意圖。分析師指出，平價牛排館致力維持價格，已成為民眾生活壓力遽增時的小確幸。（Photo by Rachel Clarke on Flickr under C.C. License）

就算物價高漲，還是要吃牛排！數據指出，美國民眾面對通膨居高不下的狀況，開始大幅削減零售支出，也使得許多餐飲業者銷售額下降，但平價牛排館生意卻蒸蒸日上。分析師指出，平價牛排館致力維持價格，已成為民眾生活壓力遽增時的小確幸。

民眾削減支出

耶魯觀點》指出，面對通貨膨脹，消費者也會改變自身的消費行為，如尋找打折商品、專櫃品牌轉向零售品牌、延遲消費等。但消費行為改變並不意味著減少購物，如面對餐廳價格高漲，許多家庭選擇不外食，而購買更多的生鮮食品。

路透社》報導，美國面對居高不下的通膨與利率時，零售業銷售成績也相當疲軟，顯示美國民眾正削減消費支出，導致大多數餐廳都面臨寒冬。去年數據也指出，18歲至26歲之間的Z世代消費者中，有73%由於價格上漲而改變了生活方式。

平價牛排成小確幸

然而，當許多餐飲業者叫苦連天的時候，美國平價牛排館的生意卻異軍突起。美國兩大平價牛排館「Texas Roadhouse」和「LongHorn Steakhouse」銷售額分別成長8.4%、4%。對此，分析師沙蘭若指出，「對許多消費者而言，這代表了一種負擔得起的奢侈品」，民眾願意為了省錢而犧牲假期或大型家電，但仍然需要生活的小確幸。

餐廳分析師薩利赫指出，這兩間餐廳都致力將價格控制在疫情前，減少通膨的影響，才會吸引到如此多的民眾。

耶魯大學管理學院學者達爾則強調，民眾對於通膨的判斷大多數是基於感覺，而非事實邏輯。他指出，民眾在社群平台上常常看到對價格上漲的抱怨的話，就容易對經濟與物價抱持悲觀的態度。

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