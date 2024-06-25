日本擴展小笠原群島大陸棚 就開採資源展開調查

日本政府內閣會議今天正式決定在小笠原群島東側海域，將大陸棚面積擴展約12萬平方公里。該處海底被認為蘊藏鈷等重要礦產，日方接下來將就資源開採展開調查等工作。

日本放送協會（NHK）報導，將成為日本大陸棚延伸的地區，是位於小笠原群島東側的日本專屬經濟區（EEZ）外側，被稱為「小笠原海台」海域的大部分地區，面積約12萬平方公里。

聯合國海洋法公約規定，擁有資源開採等主權權利的大陸棚，原則上都位於各國的EEZ內側範圍，不過，如果符合海底地形等一定條件，並獲相關國家理解的話，就可以延伸到EEZ外側。

有關這次的大陸棚延伸地區，日本政府已跟水域鄰接的美國進行約10年協調，並在今天的內閣會議上正式決定擴展。

負責日本海洋政策的國家公安委員長松村祥史在記者會上表示，已確認該海域含有鈷等金屬礦物資源，未來首先預定由資源能源廳進行狀況調查。