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衝減肥藥產能 諾和諾德在美國再砸41億美元設廠

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
諾和諾德（Novo Nordisk ）出品的糖尿病藥Ozempic。路透
諾和諾德（Novo Nordisk ）出品的糖尿病藥Ozempic。路透

暢銷減肥藥製造商，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk ）準備投資41億美元，在美國建造另一座工廠。美國是諾和諾德最大的市場，但目前當地愈來愈不滿諾和諾德的減肥藥和糖尿病藥價格。

諾和諾德的新廠地點選在北卡羅萊納州克萊頓市。這座新廠一旦開始生產，可望將諾和諾德熱門減肥、糖尿病藥在美國的產能提升一倍。美國廠的功能在於處理藥品製造的最後階段，也就是將藥品填入注射筆當中，完成後準備交付給消費者。新廠估計可以製造1,000個就業機會。

糖尿病藥Ozempic、減肥藥Wegovy是諾和諾德的搖錢樹，更把諾和諾德送上歐洲市值最高公司的寶座。現在該公司陸續以數十億美元的手筆投資，要拉高這兩款藥的產量。

諾和諾德說，今年內，在生產方面的預定投資金額，將由去年的39億美元增加至68億美元。除了自設新廠，諾和諾德也直接買產能。今年稍早，公司同意以110億美元，收購委託代工廠Catalent旗下的三座工廠。

諾和諾德的對手禮來（Eli Lilly）也同樣砸錢大手筆投資於提升產能。上個月禮來矢言要在印地安納廠斥資53億美元，生產減肥藥Zepbound、糖尿病藥Mounjaro所需要的原料。

美國是全球減重藥品的最大市場，一方面是因為肥胖比率高，另一方面是美國的藥價比其他國家貴。美國民意批評減重藥品的價格昂貴，國會已經安排聽證會，諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jorgensen）預定9月到參院作證。

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