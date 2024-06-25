Nvidia股價下殺的五個原因 和一個反彈跡象

輝達（Nvidia）周一加速下跌，短短三天跌了13%，投資人對於美股今年以來屢創新高所帶來的樂觀心理也不免開始鬆動。因此，不能光用「獲利了結」一言蔽之，確有必要加以檢視，究竟是為什麼引發這波頹勢，檢視過後，也或許有助於對Nvidia股票展望提供啟示。

以下是彭博整理導致Nvidia市值蒸發43,00億美元的五個因素：

1. 三巫日。選擇權到期顯然在引發Nvidia頹勢中起了主要作用，Nvidia今年迄今驚人漲勢，導致龐大Nvidia個股選擇權的未平倉量。

2. 比蘋果微軟更美？Nvidia市值以驚人之速一度超越蘋果和微軟，成為全球最有價值的公司，可能引發了重新評價。比起Nvidia，另兩家科技巨人已有穩定且廣泛的事業。因此，從市值來看，投資人憂心Nvidia今年漲勢過度集中，最終化為行動。

3. 公司內部人賣股。除黃仁勳之外，Nvidia高層也有人在賣股票。公司內部人今年已出售價值超過7億美元的股票，黃仁勳和財務長柯蕾絲（Colette Kress）上周又各自賣了一些。賣掉的股票規模不大，但可能引發一些交易者跟進。

4. 技術性超買。Nvidia在14天相對強度指數(RSI)連續一個月超過70，比在3月上次修正前的時間還長，不過2月下跌之前，Nvidia在超買區域停留的時間更長。

5. 軋多。一旦拋售開始，融資做多的散戶以為「穩賺不賠」的押注隨之潰散。

不過，對於投資人來說，好消息是，上述原因看來都不是對Nvidia和大盤轉為悲觀的基本面因素。儘管Nvidia集漲勢於一身的疑慮仍在，但對AI革命會繼續、Nvidia將因此大幅受益的調性不變。就像Nvidia之前的頓挫一樣，這次也可能吸引新的買家進場。