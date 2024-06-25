NVIDIA賣壓不止 股價盤後再跌1.3% 華爾街維持力挺態度不變

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）股價賣壓不止，24日收盤重挫6.7%後，盤後再跌1.3%，自上周短暫成為全球市值最高企業以來，市值已蒸發至少5,500億美元，但華爾街分析師仍維持力挺立場不變。

輝達股價24日跌6.7%至118.11美元，盤後跌至116.55美元，較上周四（20日）的盤中高點回落約16%，跌入修正領域，市值同期也銳減約5,500億美元，降至2.91兆美元，分別落後於微軟的3.33兆美元與蘋果的3.21兆美元。

輝達股價今年來已狂漲139%，迅猛漲勢已引發股價價位偏高憂慮，也使一些分析師擔心可能若輝達繼續遭遇沉重賣壓，可能拖累大盤指數重挫。

Trade Nation資深市場分析師莫瑞森（David Morrison）認為，以輝達的如虹漲勢來說，出現一些獲利了結賣壓似乎很合理。法國興業銀行美股策略部門主管卡布拉（Manish Kabra）也說，輝達的賣壓是「市場的超健全發展」。

不過，華爾街分析師仍看好輝達股價能再走高。Jefferies分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）指出，「輝達掌控軟硬體生態系，目前在新一代（產品）的（推出）節奏應能進一步擴大領先優勢」。

他說，輝達包含36組或72組繪圖處理器（GPU）的NVL72液冷伺服器機櫃系統將成為AI基礎設施的下個創新，並上調輝達股價的目標價，從135美元調高到150美元，維持買進評等。Jefferies預測輝達明年的資料中心營收將增至1,646億美元，高於華爾街預估共識的1,417億美元。

此外，路透日前報導，輝達已簽署協議，將在卡達電信集團Ooredoo在中東五國的資料中心部署其技術，為輝達首度在中東大規模推出，只是輝達要出口最先進晶片到中東仍面臨當局限制。