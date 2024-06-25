Nvidia有造王者實力 這些股票仍可能借勢走高

Jefferries分析師柯提斯（Blayne Curtis）說，輝達（Nvidia）不僅是晶片領域的王者，還是有能力帶動其他晶片股的造王者。Curits上調給Nvidia的目標價，由130美元拉高到150美元，僅管該股周一收跌6.7%至每股118.11美元。

根據柯提斯，晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）和高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs能繼續隨著Nvidia的業務增長。但問題在於Nvidia對每一代產品的決策，都可能實質改變贏家和輸家。

目前，Astera Labs看起來能實質受益於Nvidia新架構Blackwell裡的GB200。Astera Labs的重計時器晶片運用於Nvidia的HGX平台上，柯提斯指出，Nvidia的GB200不需要重計時器，不過，他認為Astera Labs可能透過PCLe贏得了GB200的業務，因此仍能自Nvidia新產品陣容中獲益。

至於邁威爾，已成為AI晶片公司裡熱門做空標的，尤其是在討論其特殊應用積體電路（ASIC）的發展和競爭定位時。柯提斯即將會晤邁威爾的管理團隊，探討ASIC方面的問題以及光學趨勢，投資人不相信其業務能重新加速速但認為能反映出Nvidia的積極趨勢。

另外，柯提斯說，現在要判斷誰是2025年的輸家還為時過早，雖然他和他的團隊確實認為超微（AMD）的產品線愈來愈令人擔憂。 這支股正日益受到空頭青睞。