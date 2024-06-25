華爾街大銀行的勝利！傳Fed擬放寬銀行資本改革方案

彭博資訊引述知情人士報導，美國聯準會（Fed）已經向美國其他金融監管機構提出了一份長達三頁的文件，文件涉及銀行資本可能的改革方案，一旦落實，將顯著減輕華爾街銀行的負擔。

要求匿名的消息來源表示，Fed這份文件提議修訂的幾個關鍵部分，會對擁有大量交易業務的大型銀行產生重大影響。

據了解，在大型銀行必須持有多少額外資本做為緩衝，以利抵禦金融衝擊這方面，聯準會的文件並沒有提供最新的估算。不過知情人士說，初步計算的結果所提議的改變，有可能讓額外資本的增幅只有5%。相較下，一開始的版本，則是要求資本應整體提高16%。

彭博指出，Fed文件展現的政策放鬆，意味著華爾街銀行的勝利。華爾街各大銀行自去年7月提高資本要求的提案一出，就展開了非常積極的遊說活動。如果提案獲得大幅修訂，將更有可能實現聯準會主席鮑爾希望此案可獲得理事會廣泛支持的目標。

兩位由共和黨任命的聯準會理事先前就曾表示，最初的版本可能會提高貸款成本，影響經濟，並使美國的銀行在與國際對手競爭中處於弱勢。

鮑爾今年策稍早暗示此資本要求提案進行「廣泛而實質性的修改」。被視為是此案初版設計者的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）後來也有同樣的說法。

消息人士透露，相關官員仍在討論修改後的提案，目前尚未達成協議，而且不清楚官員們能否在11月總統大選前正式通過經修訂後的版本。巴爾已與美國聯邦存款保險公司（FDIC）以及美國貨幣監理局（OCC）主管官員會晤，商討資本增幅縮減問題。

部分了解討論進度的人士說，OCC和FDIC的主要官員基本上對放寬「市場風險」所應準備資本的要求持開放態度，但私下表示他們將反對任何他們看起來認為過低的增資要求。

彭博向聯準會查證時，聯準會發言人說，聯準會尚未就時間、程序或實質內容做出任何決定。他強調，聯準會並非只看某個特定的區間，而是關心可能的調整將會帶來的實質影響。FDIC和OCC則是不予置評。

聯準會所擬的這項美國銀行資本改革方案，主要是為因應「巴塞爾資本協定III」（Basel Ⅲ），估算銀行面對潛在的「市場風險」時該擁有的資本水準。