美前財長桑默斯：聯準會和投資人對通膨路徑的預測 大錯特錯

前美國財長桑默斯（Larry Summers）周一將矛頭對準美國聯準會遏制通膨的策略，同時對去年預測市場和決策者誇大了降息機率邀功。

桑默斯在華府美國對外關係委員會（CFR）舉辦的一次活動上說，最近顯示通膨放緩的數據某種程度上是疫後物價正常化造成的海市蜃樓，市場不該指望這種趨勢能持續下去。

他表示，考慮到美國面臨的巨大財政挑戰，眾人對通膨的預期有點過於樂觀。他指的是近期創紀錄的預算赤字趨勢，他認為那將繼續支撐需求，推動物價走高。

桑默斯還認為，聯準會低估了防止物價過快上漲所必要的長期利率水準（即中性利率）。他說：「聯準會說中性利率在2.5%是大錯特錯，我猜測中性利率在4.5%。」

聯準會基準利率目前在5.25%至5.5%之間。根據桑默斯的說法，貨幣政策的限制性並不強，投資人不該期望利率由此大幅下降。

根據芝商所（CME）的FedWatch Tool數據，聯邦資金期貨市場的交易員認為，在2025年底之前，聯準會降息一次以上的可能性接近70%。