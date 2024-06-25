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油價上漲1%、受地緣風險支撐 金價收紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（24日）上漲。路透
國際油價周一（24日）上漲。路透

國際油價周一（24日）上漲，美元走軟、夏季駕車需求前景強勁，以及中東緊張局勢和無人機襲擊俄羅斯煉油廠引發對供應的擔憂； 金價周一上漲，受美元匯率回落帶動。

油價上漲約1%

布蘭特原油8月期貨結算價為每桶86.01美元，上漲0.77美元，漲幅0.9%；西德州原油7月期貨結算價為每桶81.63美元，上漲0.90美元，漲幅1.1%。

兩大指標上周均上漲約3%，為連續第二周上漲。

石油經紀商PVM的Tamas Varga在談到石油產品的季節性需求時表示：「價格強勢的主要根本原因......是人們更相信，北半球夏季全球石油庫存將不可避免地大幅下降。」

中東地緣政治風險和烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動更多無人機襲擊也支撐了油價。俄羅斯警告這次襲擊將面臨「後果」，但未具體說明。此外，歐盟對20多艘船舶實施了制裁，其中包括17艘為俄羅斯運輸石油的船隻。

美元回落使石油等以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家更具吸引力。美元周一從近八周高點回落。

金價收漲

現貨金價周一上漲0.55%，至每英兩2,334.65美元。美國黃金期貨收高0.6%，結算價報2,344.40美元。

美元走貶，使黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。

High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger表示，黃金處於盤整模式，低吸買盤活躍，投資者正在尋找有關利率未來軌跡和潛在降息時機的線索。

本周的焦點將是周五的美國個人消費支出（PCE）物價指數數據，這是聯準會青睞的通膨指標。

現貨白銀持穩，報每英兩29.49美元；白金上漲0.5%，報997.80美元。

鈀金攀升3.2%，至979.17美元。上一交易日鈀金觸及一個月最高，在震盪交易中突破了每英兩1,000美元大關，一些投資人回補空頭部位，且市場近期現貨供應緊張。

金價 黃金

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