美元隨美國公債殖利率下跌 日圓微升

美元指數周一走跌，受季末資金、美國公債殖利率走低的影響。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%，之前已連續五周上漲；美國10年期公債殖利率下跌2個基點，至4.232%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，開始思考政策是否給經濟造成太大壓力或許是合適的； 舊金山聯邦準備銀行總裁戴利提醒，美國勞動市場正接近轉折點，進一步放緩可能意味著失業率上升。

美元兌日圓窄幅波動，稍早一度下跌0.6%，至158.82，終場跌0.1%至159.67。

BBH策略師Elias Haddad說：「日本央行/財務省的干預沒有具體水平。財務省更關心的是日圓貶值的速度，而不是貶值的價位。」

日本財務省財務官神田真人昨天表示，如果出現過度匯率波動，當局將酌情採取行動，美國財政部將日本列入匯率操縱監控名單不會限制他們的行動。

日本央行6月會議摘要顯示，有些日本央行決策者呼籲及時升息，因為他們認為通膨有超出預期的風險。

歐元兌美元一度上漲0.5%，至1.0746，隨後回吐漲幅，報1.0737；在周日法國選舉開始之前，上漲空間有限。法國將於周日舉行大選第一輪投票。

美元兌加幣貶值0.3%，至1.3651，觸及6月4日以來最低。

加拿大央行總裁Tiff Macklem說，加拿大經濟正在走向軟著陸，暗示央行預計失業率會上升，但不需要大幅上升就能實現通膨目標。

加密幣方面，比特幣盤中跌至5月2日以來最低59,619.21美元，尾盤急跌6%，報60,319.00美元。以太幣重挫6.3%，報3,302美元。