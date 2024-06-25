快訊

陸再傳仇外事件！日本母子等校車遭男持刀砍傷 2周內第2起外國人遇襲

台開涉財報不實 前董事長邱復生150萬覓保無著、改限制住居

麥加朝覲1,301人死亡：百萬人流與信徒遺體怎麼管理？

美元隨美國公債殖利率下跌 日圓微升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周一走跌以前已連漲五周。路透
美元指數周一走跌以前已連漲五周。路透

美元指數周一走跌，受季末資金、美國公債殖利率走低的影響。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%，之前已連續五周上漲；美國10年期公債殖利率下跌2個基點，至4.232%。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，開始思考政策是否給經濟造成太大壓力或許是合適的； 舊金山聯邦準備銀行總裁戴利提醒，美國勞動市場正接近轉折點，進一步放緩可能意味著失業率上升。

美元兌日圓窄幅波動，稍早一度下跌0.6%，至158.82，終場跌0.1%至159.67。

BBH策略師Elias Haddad說：「日本央行/財務省的干預沒有具體水平。財務省更關心的是日圓貶值的速度，而不是貶值的價位。」

日本財務省財務官神田真人昨天表示，如果出現過度匯率波動，當局將酌情採取行動，美國財政部將日本列入匯率操縱監控名單不會限制他們的行動。

日本央行6月會議摘要顯示，有些日本央行決策者呼籲及時升息，因為他們認為通膨有超出預期的風險。

歐元兌美元一度上漲0.5%，至1.0746，隨後回吐漲幅，報1.0737；在周日法國選舉開始之前，上漲空間有限。法國將於周日舉行大選第一輪投票。

美元兌加幣貶值0.3%，至1.3651，觸及6月4日以來最低。

加拿大央行總裁Tiff Macklem說，加拿大經濟正在走向軟著陸，暗示央行預計失業率會上升，但不需要大幅上升就能實現通膨目標。

加密幣方面，比特幣盤中跌至5月2日以來最低59,619.21美元，尾盤急跌6%，報60,319.00美元。以太幣重挫6.3%，報3,302美元。

延伸閱讀

美副國務卿：台灣半導體供應中斷 恐導致全球大蕭條

美國吸引半導體等產業 新增協助台日韓廠人才培訓

道指連升5日…收漲260點 輝達再跌6.7%

美推動甲烷減排 斥資275億

相關新聞

華爾街大銀行的勝利！傳Fed擬放寬銀行資本改革方案

彭博資訊引述知情人士報導，美國聯準會（Fed）已經向美國其他金融監管機構提出了一份長達三頁的文件，文件涉及銀行資本可能的...

美前財長桑默斯：聯準會和投資人對通膨路徑的預測 大錯特錯

前美國財長桑默斯（Larry Summers）周一將矛頭對準美國聯準會遏制通膨的策略，同時對去年預測市場和決策者誇大了降...

巴西富豪遠走他鄉尋求好生活 美國、葡萄牙為首選

根據英國恒理環球顧問事務所的報告，巴西在超級富豪移民最多的國家中排名第6，為尋求更好的生活，今年預計有800名百萬富翁將...

紐時：兩大運河再現危機 全球海運價格續漲

葉門叛軍持續攻擊準備通過蘇伊士運河船隻，巴拿馬運河因中美洲乾旱水量不足，限制船隻通行數量。紐約時報報導，全球海運價格持續...

油價上漲1%、受地緣風險支撐 金價收紅

國際油價周一（24日）上漲，美元走軟、夏季駕車需求前景強勁，以及中東緊張局勢和無人機襲擊俄羅斯煉油廠引發對供應的擔憂； ...

舊金山聯準銀行總裁戴利：打通膨 仍需較高的利率

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，要減緩美國經濟的需求和通膨，仍需較高的利率。她表示，聯準會已經做好準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。