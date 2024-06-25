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紐時：兩大運河再現危機 全球海運價格續漲

中央社／ 紐約24日專電
全球海運價格持續提高，恐再度陷入疫情期間運輸成本飆漲與塞港的困境。 中新社
全球海運價格持續提高，恐再度陷入疫情期間運輸成本飆漲與塞港的困境。 中新社

葉門叛軍持續攻擊準備通過蘇伊士運河船隻，巴拿馬運河因中美洲乾旱水量不足，限制船隻通行數量。紐約時報報導，全球海運價格持續提高，恐再度陷入疫情期間運輸成本飆漲與塞港的困境。

紐約時報（New York Times）報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）去年底開始攻擊進入紅海準備通過蘇伊士運河的貨輪，許多往來亞洲、歐洲與美國東岸的船隻繞遠道走非洲南端路線，除了運輸成本與航程增加外，也造成路線沿岸港口擁塞。

對全球供應鏈來說，近期壞消息還有中美洲嚴重乾旱導致巴拿馬運河水位降低，巴國官方降低通行船隻數量。

除了全球兩大運河通行充滿變數，美國東岸、南部與德國港口及加拿大鐵路運輸工人都要求加薪並揚言罷工，大西洋兩側都出現商品、貨物、零件運輸的重大挑戰。紐時報導，情況猶如疫情期間的塞港狀況，國際海運運費大漲，直接衝擊供應鏈效能與難以降低的通膨，問題也會擴大至全球。

挪威海運分析業者Xeneta的數據顯示，去年10月起，由中國運往歐洲的40呎標準貨櫃已由1200美元（約新台幣3萬8760元）漲到7000美元（新台幣22萬6100元），2021年疫情期間，最高曾漲至1.5萬美元（新台幣48萬4500元）。太平洋航線方面，去年12月由上海運往洛杉磯已由2000美元（新台幣6萬4600元）漲至6700美元（新台幣21萬6410元），到紐約已達8000美元（新台幣25萬8400元）。

對於仰賴海運運輸的供應鏈業者來說，願意支付昂貴運輸成本還不一定有船，實際情況是船期不穩定，還得負擔各種額外費用。

芝加哥季節禮品供應商瑞赫（David Reich）是大型量販店沃爾瑪公司（Walmart）的上游業者，除了要求中國供應商加快食物產品包裝，並提前要求兩家海運業者每週運送4個貨櫃至芝加哥。

他說，簽約時每個貨櫃價格在5000美元以下，如今船運業者要求每個貨櫃增加2400美元。但有錢不一定有船，他擔心可能得轉到運價浮動市場花8000美元才找得到船。

氣候變遷導致巴拿馬運河區域雨季時間難料，乾旱期長於往年，蘇伊士運河仍充滿政治風險，海運業營運成本與定價均無法預期。

巴拿馬運河

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