黃仁勳賣股 Nvidia三天重挫13%落入修正區 市值蒸發4,300億美元

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）股價歷經連續三天大跌，累計重挫13%，周一（24日）已進入回檔修正區域。

輝達周一收盤大跌6.7%至每股118.11美元，寫下4月以來最大單日跌幅。彭博彙編的數據顯示，輝達三天來市值累計蒸發約4,300億美元，寫下史上單一公司三天市值跌幅之最。另據英國金融時報報導，輝達上周短暫成為全世界市值最高企業後，市值從上周四的盤中高峰迄今蒸發超過5,000億美元。

從上周四收盤以來，輝達累計三個交易日下跌13%，跌幅超過10%就代表進入了回檔修正區域。晶片類股也受拖累，費城半導體指數周一下跌3%、博通跌4%、高通跌5%、安謀（ARM）重挫5.8%，台積電ADR跌3.5%。

輝達市值回落到3兆美元之下，目前為2.91兆美元，低於微軟和蘋果的市值。

Allspring Global Investments投資組合經理賈維里（Neville Javeri）說，「短期內，投資人可能開始對AI感到疲乏或更擔心指數集中度」。

在上周五，文件顯示輝達執行長兼共同創辦人黃仁勳近日出售大約9,500萬美元的輝達股票，這些交易是先前在3月依據規定已安排好的售股行動一部分。輝達對此賣出脫股票的行動不予置評。

儘管股價大跌，但輝達今年漲幅仍超過140%，在標普500指數成份股中排名第二，僅次於另一家AI題材股美超微（Super Micro Computer）。輝達今年稍早曾大跌約20%，但很快就回到歷史高點。

最近幾周，市場更加擔心輝達左右整體大盤指數的能力。一些分析師警告說，若輝達遭到大規模拋售，可能會引發更廣泛的市場暴跌。

Stifel首席股票策略師班尼斯特表示：「如果輝達在未來幾個月大幅回檔，標普500指數將很難繼續上漲。」他認為，輝達強勁的獲利成長速度將會放緩。

輝達股價先前急漲，也讓一些抱持懷疑態度的觀察人士把它與網通大廠思科（Cisco）相提並論。思科曾在2000年3月，也就是達康泡沫熱潮高峰時，短暫成為全世界市值最高企業，但在泡沫破裂、電信業者削減寬頻基礎建設的支出後，思科股價在接下來一年崩跌約80%。