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台積電ADR大跌3.5% 較台北交易溢價縮為15.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

受到輝達（Nvidia）獲利了結賣壓拖累，台積電ADR周一大跌3.5%，收在167.81美元，較台北交易溢價15.6%。費城半導體指數也大跌3.0%。

輝達面臨獲利了結賣壓，周一又大跌6.7%，過去三個交易日已下跌13%。

標普500指數下跌15.75點，跌幅0.3%，收報5,447.87點；那斯達克綜合指數下跌192.54點，跌幅1.1%，收報17,496.82點。道瓊工業指數上漲260.88.99點，漲幅0.7%，收在39,411.21點，已連續五日上漲。

台灣加權股價指數昨天大跌 439.69點至22,813.70點。台積電（2330）跌3.1%收在940元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 184.45 -1.64 172.50 6.93

中華電 CHT 125.83 +0.96 126.50 -0.53

台積電 TSM 1,087.01 +3.54 940.00 15.64

聯電 UMC 57.07 -0.45 56.80 0.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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