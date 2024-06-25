Nvidia因獲利了結拖累美股 道瓊隨資金轉進連五日上漲

輝達（Nvidia）繼續大跌，拖累標普500指數和那斯達克綜合指數周一收黑，道瓊工業指數則漲至一個月來最高，投資人減持高漲的人工智慧（AI）概念股，轉進表現落後的股票。

標普500指數下跌15.75點，跌幅0.3%，收報5,447.87點；那斯達克綜合指數下跌192.54點，跌幅1.1%，收報17,496.82點。道瓊工業指數上漲260.88.99點，漲幅0.7%，收在39,411.21點，已連續五日上漲。

輝達面臨獲利了結賣壓，周一又大跌6.7%，過去三個交易日已下跌13%。

投資人對AI的熱情表現在其他股票方面，華爾街日報報導蘋果(Apple)和Meta Platforms協商整合Meta的生成式AI模型到蘋果iPhone的AI系統，蘋果上漲 0.3%，Meta 也上漲了 0.8%。

受到輝達拖累，費城半導體指數大跌3%，30檔成份股中有29檔下跌。台積電ADR大跌3.5%、博通、Marvell 和高通分別下跌4%到5.7%。

科技股以外的股票也普遍上漲，標普 500 指數 11 個類股中有 九個收漲。美國原油價格上漲提振能源股，戴文能源公司(Devon Energy)上漲4%，西方石油公司(Occidental Petroleum)上漲3.8%。

美國公債變化不大。基準 10 年期美國公債殖利率收在 4.248%，低於上周五的 4.256%。

Oppenheimer的John Stoltzfus認為，雖然美股多頭似乎可以持續，但預計應該會出現一些獲利回吐。

法盛投資管理首席策略師Jack Janasiewicz說：「市場正賣出一些之前上漲的股票，買入一些表現落後的股票。這是在周五即將公布通膨數據之前的觀望，預期數據會相當疲軟。」

Bel Air Investment Advisors董事總經理Carl Ludwigson說：「除了Nvidia和其他晶片股外，市場其他部分都表現積極，因預期經濟仍處於實現軟著陸基本情境。」

本周投資人關注的最大事件是周五公布個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會（Fed）青睞的通膨指標，預計將顯示物價壓力有所緩解。

倫敦證交所集團(LSEG)的FedWatch工具顯示，投資人仍預計今年會兩次降息，9月降息25個基點的可能性為61%。Fed自己的最新預測是可能在12月降息一次。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，她不認為Fed應該在決策者確信通膨將朝著2%回落之前降息。

周四，美國總統拜登將在亞特蘭大與共和黨總統候選人川普辯論，可能會影響11月大選的結果，民調顯示二者目前的支持率不相上下。